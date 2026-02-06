Advertisement
DRDO: अब दुश्मनों की खैर नहीं, अग्नि-3 मिसाइल का भारत ने किया सफल परीक्षण; दहशत में चीन और पाकिस्तान!

DRDO: अब दुश्मनों की खैर नहीं, अग्नि-3 मिसाइल का भारत ने किया सफल परीक्षण; दहशत में चीन और पाकिस्तान!

डीआरडीओ द्वारा विकसित इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM) ‘अग्नि-3’ का शुक्रवार को सफल परीक्षण किया गया. इस मिसाइल की रेंज 3500 किमी तक है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण पर डीआरडीओ के अधिकारियों को बधाई दी है. 

 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 06, 2026, 09:38 PM IST
DRDO: अब दुश्मनों की खैर नहीं, अग्नि-3 मिसाइल का भारत ने किया सफल परीक्षण; दहशत में चीन और पाकिस्तान!

DRDO Agni-3 Missile Launch: भारत लगातार रक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है. इस कड़ी में शुक्रवार यानी 6 फरवरी को ऐसा डीआरडीओ ने धमाका किया है, जिसने दुश्मन देशों के कान खड़े कर दिए हैं. दरअसल, आज सुबह ओडिशा के तट से भारत ने अपनी घातक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM) ‘अग्नि-3’ का सफल परीक्षण किया है. सफल परीक्षण होने की खबर ने चीन और पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है कि अगर उन्होंने कोई भी हिमाकत की, तो भारत उनके घर में घुसकर मारेगा. 

रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मिसाइल के लॉन्च के दौरान सभी ऑपरेशनल और तकनीक पैरामीटर को शत प्रतिशत पाया गया है. इस मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है और यह दुश्मन को तबाह करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है. अग्नि-3 की रेंज करीब 3500 किलोमीटर के करीब है.  

अग्नि-3 मिसाइल की खूबियां भी जानिए 

बता दें कि स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड ने ओडिशा के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में फायर किया गया है. रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, लॉन्च के दौरान सब कुछ पूरी तरीके से ठीक रहा. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस अग्नि-3 मिसाइल की रेंज 3000 से 35 किमी है. यानी यह इतने दूर तक दूश्म को तबाह करने की क्षमता रखती है. बताया जाता है कि यह मिसाइल दो स्टेज सॉलिड सिस्टम पर आधारित है. पहले चरण के जलने के बाद फिर दूसरा चरण सक्रिय हो जाता है. इस कारण ये मिसाइल आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकती है. 

पाकिस्तान और चीन की उड़ी नींद 

गौरतलब है कि अग्नि 3 मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ गई है. आपको जानना चाहिए परमाणु क्षमता से लैस अग्नि 3 मिसाइल पहले ही शामिल हो चुकी है. खास बात है कि इसको मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है. इस मिसाइल की रेंज इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान का अधिकांश इलाका इसकी जद में आता है. इस मिसाइल की क्षमता इतनी है कि यह चीन के कुछ शहरों को भी निशाना बना सकती है. इस सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी टीम से जुड़े लोगों को बधाई दी है. 

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

