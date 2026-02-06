DRDO: अब दुश्मनों की खैर नहीं, अग्नि-3 मिसाइल का भारत ने किया सफल परीक्षण; दहशत में चीन और पाकिस्तान!

डीआरडीओ द्वारा विकसित इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM) ‘अग्नि-3’ का शुक्रवार को सफल परीक्षण किया गया. इस मिसाइल की रेंज 3500 किमी तक है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण पर डीआरडीओ के अधिकारियों को बधाई दी है.
Trending Photos
DRDO Agni-3 Missile Launch: भारत लगातार रक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है. इस कड़ी में शुक्रवार यानी 6 फरवरी को ऐसा डीआरडीओ ने धमाका किया है, जिसने दुश्मन देशों के कान खड़े कर दिए हैं. दरअसल, आज सुबह ओडिशा के तट से भारत ने अपनी घातक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM) ‘अग्नि-3’ का सफल परीक्षण किया है. सफल परीक्षण होने की खबर ने चीन और पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है कि अगर उन्होंने कोई भी हिमाकत की, तो भारत उनके घर में घुसकर मारेगा.
रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मिसाइल के लॉन्च के दौरान सभी ऑपरेशनल और तकनीक पैरामीटर को शत प्रतिशत पाया गया है. इस मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है और यह दुश्मन को तबाह करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है. अग्नि-3 की रेंज करीब 3500 किलोमीटर के करीब है.
अग्नि-3 मिसाइल की खूबियां भी जानिए
बता दें कि स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड ने ओडिशा के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में फायर किया गया है. रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, लॉन्च के दौरान सब कुछ पूरी तरीके से ठीक रहा. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस अग्नि-3 मिसाइल की रेंज 3000 से 35 किमी है. यानी यह इतने दूर तक दूश्म को तबाह करने की क्षमता रखती है. बताया जाता है कि यह मिसाइल दो स्टेज सॉलिड सिस्टम पर आधारित है. पहले चरण के जलने के बाद फिर दूसरा चरण सक्रिय हो जाता है. इस कारण ये मिसाइल आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकती है.
Intermediate Range Ballistic Missile ‘Agni-3’ was successfully test-fired from the Integrated Test Range, Chandipur, Odisha on February 06, 2026. The launch validated all operational and technical parameters. It was carried out under the aegis of the Strategic Forces Command:… pic.twitter.com/GDpAd6y8KM
— ANI (@ANI) February 6, 2026
यह भी पढ़ें: तो क्या केरल की इस गर्ल स्टूडेंट का भी था कोरियन कनेक्शन? सुसाइड मामले में बढ़ी पुलिस की उलझन!
पाकिस्तान और चीन की उड़ी नींद
गौरतलब है कि अग्नि 3 मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ गई है. आपको जानना चाहिए परमाणु क्षमता से लैस अग्नि 3 मिसाइल पहले ही शामिल हो चुकी है. खास बात है कि इसको मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है. इस मिसाइल की रेंज इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान का अधिकांश इलाका इसकी जद में आता है. इस मिसाइल की क्षमता इतनी है कि यह चीन के कुछ शहरों को भी निशाना बना सकती है. इस सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी टीम से जुड़े लोगों को बधाई दी है.
यह भी पढ़ें: घाटी पर पहुंचे अमित शाह तो भड़क उठे लश्कर के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी; भेजा चेतावनी भरा संदेश
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.