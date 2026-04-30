'अग्नि-VI के लिए रेडी...', क्यों सहम उठी पाकिस्तानी फौज, DRDO ने मुनीर को नया दर्द दे दिया

DRDO on Agni-VI: भारत ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) विकसित करने में सक्षम है जो 12,000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक दुश्मन को बर्बाद कर सकती है. अब डीआरडीओ ने साफ कर दिया है कि वो अग्नि-VI के लिए एकदम रेडी है. अग्नि-5 की ताकत से पाकिस्तान पहले से सहमा हुआ था, अब अग्नि-6 की रेंज सुनकर वो थर-थर कांप रहा है.
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DRDO Says Fully Ready For Agni-VI: भारत अगली पीढ़ी का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम शुरू करने से बस एक कदम ही दूर है. यह दावा करके रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने पाकिस्तानी थिंक टैंक और PAK आर्मी चीफ की नींद उड़ा दी है. डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत ने दुश्मनों के दिल में यह कहकर खौफ भर दिया कि DRDO को महज सरकार की मंजूरी मिलने का इंतजार है.
एएनआई राष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन के एक सत्र को संबोधित करते हुए, डीआरडीओ के चेयरमैन कामत ने कहा, 'अग्नि-VI प्रोजेक्ट सरकार का एक नीतिगत फैसला है. लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भारत की साइंटिस्ट कम्युनिटी इसे अमली जामा पहनाने के लिए पूरी तरह रेडी है. यह सरकार का निर्णय है, वो जब चाहें हम प्रोजेक्ट पूरा करने में प्रतिबद्ध हैं.
अग्नि-VI अपने पुराने एडिशंस में से सबसे एडवांस अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होगी, जो अग्नि सीरीज की मौजूदा मिसाइलों की तुलना में ज्यादा दूर तक मार मारेगी. इसकी रेंज ज्यादा होगी, वहीं इस गाइडेड मिसाइल का प्रहार भी अभूतपूर्व होगा. दुश्मन देशों की फौज की की कमर तोड़ने के लिए काफी अग्नि-VI भारत की विकसित हो रही रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा एक अहम निर्णय है, जो डीआरडीओ बहुत जल्द डिलीवर कर सकता है.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कामत ने भारत के हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रमों की प्रगति का खुलासा करते हुए कहा, 'लंबी दूरी की एंटी-शिप मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड का काम एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है. भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणालियों को एक साथ विकसित कर रहा है. हालांकि ग्लाइड संस्करण फिलहाल ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है. इस तरह ग्लाइड मिसाइल पहले आएगी.'
2015 में डीआरडीओ में आर्मामेंट रिसर्च बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. एस के सलवान ने '21वीं सदी में प्रौद्योगिकी का उभरता परिदृश्य' विषय पर छठें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान कहा था कि भारत ने परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर है. हम आईसीबीएम विकसित करने में सक्षम हैं जो 10,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक निशाना साध सकती है.
गौरतलब है कि भारत उन चुनिंदा देशों के खास समूह में मजबूती से खड़ा है, जिनके पास लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताएं मौजूद हैं. भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि-V की आधिकारिक रेंज 5000 से 5500 किलोमीटर से ज्यादा है. हालांकि तमाम अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि इसकी असली क्षमता 8000 किलोमीटर तक हो सकती है. इसके साथ K-6 सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल की रेंज 10000 से 12000 किलोमीटर होने की उम्मीद है और अग्नि-VI जैसी आधुनिक परियोजनाएं अभी विकास के चरण में हैं.
पिछले मार्च में पाकिस्तान ने भारत के बढ़ते मिसाइल प्रोग्राम को लेकर चिंता जताई थी. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है. जिनकी रेंज 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है. यानी ये सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं है. भारत ने इस रेंज की मिसाइल सिर्फ भारत के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. इससे पाकिस्तान को खतरा है.
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