DRDO ने जो टेस्ट किया है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिस मिसाइल को टेस्ट किया गया है वो लंबी दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल है. ये इजरायल के आयरन डोम की तरह रॉकेट आधारित प्रणाली नहीं है, जिसमें एक मिसाइल को मार गिराने के लिए कई रॉकेट दागने पड़ते हैं. DRDO ने जिस मिसाइल का टेस्ट किया है वो वन शॉट-वन किल सिद्धांत पर काम करती है. इसका मतलब है कि सिर्फ एक मिसाइल से दूसरी मिसाइल को मार गिराया जाता है. अब तक दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन और इजरायल के पास ऐसी क्षमता थी. DRDO के कामयाब परीक्षण ने भारत को इस विशिष्ट सूची में लाकर खड़ा कर दिया है. इस परीक्षण के लिए किसी डमी मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि असली मिसाइलों को टारगेट की तरह इस्तेमाल किया गया था ताकि ये पता चल सके कि असली मिसाइल को रोकने में नई इंटरसेप्टर मिसाइल कारगर साबित होती है या नहीं. सफल परीक्षण ने ये भी बता दिया है कि अब भारत के पास लंबी दूरी तक मिसाइल को रोकने वाली तकनीक मौजूद है.