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DRDO: पलभर में चकनाचूर होंगे दुश्मन के मंसूबे, हाइपरसोनिक स्पीड से दुश्मन पर कहर ढहाएंगी भारतीय मिसाइलें; अब ICBM भी नहीं बच सकता

India Missile Testing: भारत लगातार डिफेंस सेक्टर में अपनी मजबूती बढ़ा रहा है. अब उसने दो मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है. इन मिसाइलों का 3 मौकों पर टेस्टिंग किया गया. इनमें से एक मिसाइल एटमॉसफेयर के ऊपरी हिस्से में जाकर दुश्मन की मिसाइल को ध्वस्त कर सकती है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 13, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:35 PM IST
DRDO: पलभर में चकनाचूर होंगे दुश्मन के मंसूबे, हाइपरसोनिक स्पीड से दुश्मन पर कहर ढहाएंगी भारतीय मिसाइलें; अब ICBM भी नहीं बच सकता

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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