India Missile Test: DRDO ने दो मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है. इन दोनों मिसाइलों का कुल तीन मौकों पर परीक्षण किया गया है. पहली मिसाइल एक इंटरसेप्टर है. इंटरसेप्टर उस मिसाइल को कहते हैं जो शत्रु की मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त कर देती है. खास बात ये है कि जिस इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया गया है. उसकी क्षमता सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं है. ये मिसाइल वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों में जाकर भी दुश्मन की मिसाइल को ध्वस्त कर सकती है यानी दुश्मन की ICBM को भारत की ये इंटरसेप्टर मिसाइल उसकी उड़ान के दौरान ही नष्ट कर सकती है.
ICBM का फुल फॉर्म होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल यानी ये एक ऐसी मिसाइल होती है, जो लंबी दूरी तय करते हए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंच सकती है. एशिया महाद्वीप से दागी गई ICBM अफ्रीका के किसी हिस्से को तबाह कर सकती है. आमतौर पर ऐसी मिसाइलों की रेंज यानी फासला तय करने की क्षमता 3 से 5 हजार किलोमीटर तक होती है. ICBM मिसाइलें उड़ान भरने के बाद पहले वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में पहुंचती हैं. इस तथ्य को कुछ ऐसे समझिए कि धरती की जिस निचली कक्षा में सैटेलाइट रहती हैं. ICBM उनसे थोड़ा कम ऊंचाई तक पहुंचती है. ऊपरी वायुमंडल से ये दोबारा पृथ्वी के निचले वातावरण में आती है और फिर अपने टारगेट यानी लक्ष्य की तरफ बढ़ती हैं.
DRDO ने जो टेस्ट किया है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिस मिसाइल को टेस्ट किया गया है वो लंबी दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल है. ये इजरायल के आयरन डोम की तरह रॉकेट आधारित प्रणाली नहीं है, जिसमें एक मिसाइल को मार गिराने के लिए कई रॉकेट दागने पड़ते हैं. DRDO ने जिस मिसाइल का टेस्ट किया है वो वन शॉट-वन किल सिद्धांत पर काम करती है. इसका मतलब है कि सिर्फ एक मिसाइल से दूसरी मिसाइल को मार गिराया जाता है. अब तक दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन और इजरायल के पास ऐसी क्षमता थी. DRDO के कामयाब परीक्षण ने भारत को इस विशिष्ट सूची में लाकर खड़ा कर दिया है. इस परीक्षण के लिए किसी डमी मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि असली मिसाइलों को टारगेट की तरह इस्तेमाल किया गया था ताकि ये पता चल सके कि असली मिसाइल को रोकने में नई इंटरसेप्टर मिसाइल कारगर साबित होती है या नहीं. सफल परीक्षण ने ये भी बता दिया है कि अब भारत के पास लंबी दूरी तक मिसाइल को रोकने वाली तकनीक मौजूद है.
भारत के मिसाइल मैन, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर कहा था स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ. इसका अर्थ है अगर देश के पास शक्ति है तो दुनिया की हर ताकत उस देश का सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाएगी. इसी ध्येय के साथ भारत के मिसाइल मिशन को कलाम साहब ने आगे बढ़ाया था. जो रास्ता कलाम साहब ने दिखाया था उसपर चलते हुए DRDO ने एक और कामयाब मिसाइल टेस्ट किया है. इस टेस्ट में एक एंटी शिप यानी नौसैनिक जहाज को मार गिराने वाली मिसाइल की क्षमता को परखा गया है. परीक्षण में जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया वो एक मध्यम दूरी की मिसाइल है यानी ये 1 से लेकर 3 हजार किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के नौसैनिक जहाज को तबाह कर सकती है. इसे आप कुछ इस तरह समझिए, अगर गुजरात से ये एंटी शिप मिसाइल दागी जाए तो मिसाइल से सीधे कराची में खड़े पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज को नष्ट किया जा सकता है. इस टेस्ट के साथ भी DRDO ने एक और रिकॉर्ड बनाया है.
अमेरिका की टॉमाहॉक एंटी शिप मिसाइल 1600 किलोमीटर दूर टारगेट को तबाह कर सकती है. रूस की जिरकॉन मिसाइल 1 हजार किलोमीटर दूर तक मार करती है. चीन दावा करता है कि उसकी DF-26 एंटी शिप मिसाइल 4 हजार किलोमीटर दूर जा सकती है, लेकिन आज किसी ने भी चीन की इस मिसाइल का परीक्षण नहीं देखा है. यानी भारत के पास अब प्रामाणिक तौर पर दुनिया की सबसे लंबी दूरी वाली एंटी शिप मिसाइल है. वर्तमान परीक्षण से तकरीबन एक हफ्ते पहले DRDO ने एक और एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट किया था. इस टेस्ट में मिसाइल ने हाइपरसोनिक गति हासिल की थी. ये मिसाइल आवाज से 10 गुना ज्यादा रफ्तार के साथ के साथ उड़ी थी. अगर औसत के आधार पर अनुमान लगाएं तो एक मिसाइल का डिजाइन तैयार करने से उसके निर्माण तक तकरीबन 6 से 8 साल का वक्त लगता है.
अगर मिसाइल के डेवेलपमेंट रिसर्च की बात की जाए तो उसपर 2 से 3 हजार करोड़ तक का खर्च आता है. रिसर्च पूरी हो जाने के बाद एक मिसाइल को बनाने की लागत 25 से 35 करोड़ के बीच बैठती है. मिसाइल की क्षमताओं की वजह से लागत में बदलाव भी आता है. एक बार टेस्टिंग पूरी हो जाने के बाद 50 मिसाइलों के एक बैच के निर्माण में तकरीबन 3 साल का वक्त लगता है. शुरुआती चरण यानी डिजाइन से अंतिम चरण यानी निर्माण तक एक मिसाइल को खड़ा करने में 2 हजार से ज्यादा लोगों की मेहनत लगती है.
मिसाइल के क्षेत्र में भारत काफी आगे बढ़ चुका है. इसके साथ ही भारत अब हवाई निगरानी के मोर्चे पर भी एक और बड़ी मंजिल हासिल करने जा रहा है. DRDO के महत्वकांक्षी नेत्र प्रोजेक्ट अंतिम चरण में पहुंच गया है. नेत्र एक एयरबॉर्न अर्ली वॉर्निंग सिस्टम है यानी ये विमान के ऊपर लगाया गया राडार है. ऐसे राडार वाले विमान हवा में उड़ते हैं और दुश्मन के विमानों और मिसाइलों पर नजर रखते हैं. हवाई राडार की वजह से दुश्मन के उन सैन्य संसाधनों का भी पता चल जाता है जो ऊंची पहाड़ियों के पीछे छिपाए या तैनात किए जाते हैं. जमीन पर स्थित राडार ये काम नहीं कर पाता है. अब तक भारत इस किस्म के राडार के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था लेकिन अब DRDO ने स्वदेशी हवाई राडार बना लिया है. खबरों के मुताबिक 26 जून को नेत्र हवाई राडार को फाइनल क्लियरेंस दी जा सकती है.