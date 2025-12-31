Advertisement
Hindi Newsदेशदुश्मनों पर तबाही मचाने के लिए तैयार प्रलय, DRDO ने किया नई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण

दुश्मनों पर तबाही मचाने के लिए तैयार 'प्रलय', DRDO ने किया नई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण

Pralay Missile Successfull User Trial: DRDO की ओर से प्रलय ऑर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल यूजर ट्रायल परीक्षण किया गया है. इसका सुबह 10 बजे टेस्ट किया गया.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 31, 2025, 04:20 PM IST
Pralay Missile: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने बुधवार 31 दिसंबर 2025 को प्रलय शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के यूजर ट्रायल के एक सीरीज का सक्सेसफुल ऑपरेशन किया. यह परीक्षण ओडिशा तट से दूर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आईलैंड से हुआ. ये सक्सेसेफुट टेस्ट भारत की स्वदेशी रूप से विकसित सर्फेस टू सर्फेस पर मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के ऑपरेशनल इवैलुएशन में महत्वपूर्ण उपलब्धि है. 

मिसाइल का सफल परीक्षण 

डिफेंस ऑफिसर्स के मुताबिक प्रलय मिसाइलों का सुबह लगभग 10 बजे परीक्षण किया गया. इसके तुरंत बाद एक और मिसाइल दागी गई. बता दें कि ये टेस्ट सेट किए गए ऑपरेटिंग पैरामीटर्स के तहत मिसाइल के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए निर्धारित किए गए यूजर लेवल एसेस्मेंट के हिस्से के तौर पर किए गए थे. सभी परीक्षण निर्धारित उद्देश्यों के मुताबिक हुए साथ ही परीक्षण प्रक्रिया के दौरान कोई असामान्य स्थिति नहीं देखी गई. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

pralay missile

