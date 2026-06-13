इसके अलावा डीआरडीओ ने पहली बार मध्यम दूरी की नौसैनिक एंटी-शिप मिसाइल का भी सफल फ्लाइट टेस्ट किया. इस परीक्षण में समुद्र में मध्यम दूरी से दुश्मन के युद्धपोतों को निशाना बनाने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया. इस टेस्ट के साथ ही साथ भारतीय नौसेना की प्रहार करने की क्षमता कई गुना बढ़ गई है. भारत की बढ़ती हुई ताकत की वजह से दुश्मन देशों में खौफ है.