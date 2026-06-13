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जमीन, समंदर अंतरिक्ष...भारत ने बनाया बैलिस्टिक मिसाइलों का 'GODFATHER'; DRDO के धमाके से निकला दुश्मनों का पसीना

DRDO Missile Test: भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने तीन सफल फ्लाइट टेस्ट किए हैं. इसमें बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी-शिप मिसाइल प्रणाली का प्रदर्शन किया गया है. ये टेस्ट क्यों महत्वपूर्ण हैं जानते हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 13, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:48 AM IST
जमीन, समंदर अंतरिक्ष...भारत ने बनाया बैलिस्टिक मिसाइलों का 'GODFATHER'; DRDO के धमाके से निकला दुश्मनों का पसीना

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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