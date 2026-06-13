DRDO Missile Test: भारत देश अपनी सैन्य क्षमताओं को और ज्यादा मजबूत करने में लगा हुआ है. इसके तहत जल-थल और वायु सेनाओं को और ज्यादा आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है. अब भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने तीन सफल फ्लाइट टेस्ट किए हैं. इसमें बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी-शिप मिसाइल प्रणाली का प्रदर्शन किया गया है.
इस मिसाइल के टेस्ट के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुशी जताई, उन्होंने कहा कि, इंटरसेप्टर मिसाइलों ने अपने लक्ष्यों को पूरी तरह भेद दिया. ये सिस्टम नई मिसाइल खतरों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक से बनाए गए हैं. इन परीक्षणों के बाद अब भारत उन देशों में शामिल हो गया है. जिनके पास ICBM (बहुत लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल) को भी रोकने की क्षमता है.
इसे लेकर DRDO ने कहा कि इन टेस्ट्स से मल्टी-लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की असरदार क्षमता की पुष्टि हुई. यह सिस्टम उड़ान के अलग-अलग चरणों में आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और उन्हें बेअसर करने के लिए बनाया गया है.
मिसाइल डिफेंस टेस्ट के साथ-साथ, DRDO ने नेवल एंटी-शिप मिसाइल–मीडियम रेंज (NASM-MR) का पहला फ्लाइट ट्रायल भी किया. इस सिस्टम को मीडियम रेंज में दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जिन दो इंटरसेप्टर मिसाइलों का परीक्षण किया है उनमें 2000 से 5000 किमी रेंज वाली इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में मार गिराने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं.
ये इंटरसेप्टर मिसाइलें इतनी ज्यादा ताकतवर हैं कि इनकी पहुंच अंतरिक्ष तक हो सकती है. ये मिसाइलें एक्सो-एटमॉस्फेरिक (अंतरिक्ष में) और एंडो-एटमॉस्फेरिक (वायुमंडल के भीतर) दोनों ही स्तरों पर आकर दुश्मनों की मिसाइलों को ट्रैक कर लेता है. ट्रैक करने के बाद ये उन्हें पूरी तरह से तबाह कर सकता है.
ये इंटरसेप्टर मिसाइलें पाकिस्तान के लिए भी खौफ बन गई हैं. पाकिस्तान 'फतेह-1', 'फतेह-2' जैसी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें तैयार कर रहा है. इन मिसाइलों को ध्यान में रखते हुए DRDO ने इन्हें तैयार किया है. इसके जरिए डिफेंस सिस्टम को और मजबूती मिलेगी.
इसके अलावा डीआरडीओ ने पहली बार मध्यम दूरी की नौसैनिक एंटी-शिप मिसाइल का भी सफल फ्लाइट टेस्ट किया. इस परीक्षण में समुद्र में मध्यम दूरी से दुश्मन के युद्धपोतों को निशाना बनाने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया. इस टेस्ट के साथ ही साथ भारतीय नौसेना की प्रहार करने की क्षमता कई गुना बढ़ गई है. भारत की बढ़ती हुई ताकत की वजह से दुश्मन देशों में खौफ है.