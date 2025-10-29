Advertisement
trendingNow12980478
Hindi Newsदेश

जो कभी खून बहाता था, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये खूंखार ‘माओवादी कमांडर’

Naxalism News in Hindi: कभी खूंखार माओवादी कमांडर के रूप में लोगों की जिंदगी छीनने वाला एक युवक का अब बदला रूप देख लोगों को सहसा यकीन नहीं होता. 15 साल तक पुलिस को छकाने और 5 लाख इनाम वाला वह माओवादी अब सरेंडर करके एक ब्लड बैंक में लोगों की जान बचाने के काम में जुटा है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 29, 2025, 08:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रतीकात्मक
प्रतीकात्मक

Story of Naxalite Dhananjay Gope: ओडिशा के मल्कानगिरी के घने जंगलों में, जहां कभी गोलियों की आवाज़ गूंजती थी. अब वहां शांति की हवा बह रही है. इन्हीं जंगलों की कहानी है धनंजय गोपे की. वो धनंजय, जिसे लोग कभी सुधीर के नाम से जानते थे लेकिन बाद में वो नक्सली बना और पुलिस की वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर उसका नाम आ गया. उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 5 लाख का इनाम देने का ऐलान भी किया गया. लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था. 

जब ‘सुधीर’ बना जंगल का क्रूर साया

सालों पहले, युवा धनंजय अपने गांव से निकला. गरीबी थी, बेरोज़गारी थी और सबसे बड़ी चीज़ थी निराशा. उसे लगा कि सरकार कभी नहीं बदलेगी और नक्सली आंदोलन ही न्याय का रास्ता है. बस, वहीं से उसकी बंदूक की कहानी शुरू हुई. वह 2009 में नक्सलियों की कालिमेला एरिया कमिटी का एक्टिव मेंबर बना था. बाद में उसे गुमा एरिया कमिटी का डिवीजनल कमेटी मेंबर बनाया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस दौरान उसने कई बड़े अपराधों को अंजाम दिया है. वह कई बड़े हाई-प्रोफाइल मर्डर और फिरौती की घटनाओं में शामिल रहा. उसने सुरक्षाबलों के खिलाफ कई ऑपरेशनों की प्लानिंग की और खौफनाक घटनाओं का हिस्सा बना. 

वह जंगलों में बाकी नक्सलियों कमांडरों के साथ अगले ऑपरेशन के बारे में योजना बनाता और रात में खुफिया ठिकानों पर सजग रहता. वह सोचता था कि 'मैं बदलाव ला रहा हूं.' पर धीरे-धीरे उसे महसूस हुआ कि बंदूक से किसी का भला नहीं होता, बस डर, खून और मौत का सिलसिला चलता है.

वो दिन, जब उसने बंदूक नीचे रखी

फरवरी 2019 की एक सुबह थी. धनंजय को याद है, जब आसमान में बादल थे और हवा में अजीब सा भारीपन. वो कोरापुट पुलिस के कैंप की ओर बढ़ा… हाथ में बंदूक और दिल में अजीब सी कशमकश लिए. उसके सामने थे डीआईजी हिमांशु लाल. उनके सामने धनंजय ने अपनी बंदूक रख दी. बस, उसी पल उसकी जिंदगी की किताब का नया चैप्टर शुरू हो गया. 

fallback

डीआईजी हिमांशु लाल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था, 'अब यह हाथ जान लेने के नहीं, जान बचाने के काम आएंगे.' और सच में, छह साल बाद वही हुआ. आज वही धनंजय मल्कानगिरी ब्लड बैंक में सिक्योरिटी गार्ड है. जहां पहले वो बंदूक से खून बहाता था, अब वहां वो उस खून की रखवाली करता है जो ज़िंदगियां बचाता है.

'अब डर नहीं, भरोसा रखता हूं'

धनंजय की आंखों में आज संतोष दिखता है.वो कहता है, 'पहले मैं लोगों से डरता था, अब लोग मुझ पर भरोसा करते हैं.' ब्लड बैंक के बाहर जब कोई ज़रूरतमंद आता है, तो वो मुस्कुराकर दरवाज़ा खोलता है. उसकी वही मुस्कान अब लोगों की सुरक्षा की गारंटी बन चुकी है.

वो युवाओं से कहता है, 'जंगल में बंदूक उठाना आसान है, लेकिन समाज में सिर उठाकर जीना सबसे बड़ी बहादुरी है.' दिलचस्प बात ये है कि इस सफर में वो अकेला नहीं है. उसके साथ ही एक और नाम जुड़ा है और वह रामा मदकामी उर्फ दिनेश. वो भी कभी लाल सलाम का हिस्सा हुआ करता था और नक्सलियों की मल्कानगिरी कोरापुट बॉर्डर डिवीजन का सक्रिय मेंबर था. लेकिन आज मल्कानगिरी अस्पताल में सुरक्षा गार्ड है.

लौटना चाहे तो खुले रहते हैं रास्ते

दोनों जब मिलते हैं तो हंसकर कहते हैं, अब हम सच में जनता के रक्षक हैं.  उनकी यह कहानी सिर्फ बदलाव की नहीं, बल्कि आशा की जीत की कहानी है. इसे नए भारत की नई कहानी भी कहा जा सकता है. इससे यह सबक भी मिलता है कि चाहे इंसान कितना भी भटक जाए लेकिन अगर वो वो लौटना चाहे तो उसके लिए हमेशा एक रास्ता खुला रहता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Naxalism News in HindiStory of Naxalite Dhananjay Gope

Trending news

कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
Naxalism News in Hindi
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
Mehbooba Mufti
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
Guru Nanak Jayanti
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
Supreme Court News
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल
Narendra Modi
'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
earthquake news in hindi
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
Shivangi Singh
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
shagun parihar
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया
launching pads
120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
Sanae Takaichi
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन