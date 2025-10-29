जो कभी खून बहाता था, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये खूंखार ‘माओवादी कमांडर’

Story of Naxalite Dhananjay Gope: ओडिशा के मल्कानगिरी के घने जंगलों में, जहां कभी गोलियों की आवाज़ गूंजती थी. अब वहां शांति की हवा बह रही है. इन्हीं जंगलों की कहानी है धनंजय गोपे की. वो धनंजय, जिसे लोग कभी सुधीर के नाम से जानते थे लेकिन बाद में वो नक्सली बना और पुलिस की वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर उसका नाम आ गया. उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 5 लाख का इनाम देने का ऐलान भी किया गया. लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था.

जब ‘सुधीर’ बना जंगल का क्रूर साया

सालों पहले, युवा धनंजय अपने गांव से निकला. गरीबी थी, बेरोज़गारी थी और सबसे बड़ी चीज़ थी निराशा. उसे लगा कि सरकार कभी नहीं बदलेगी और नक्सली आंदोलन ही न्याय का रास्ता है. बस, वहीं से उसकी बंदूक की कहानी शुरू हुई. वह 2009 में नक्सलियों की कालिमेला एरिया कमिटी का एक्टिव मेंबर बना था. बाद में उसे गुमा एरिया कमिटी का डिवीजनल कमेटी मेंबर बनाया गया.

इस दौरान उसने कई बड़े अपराधों को अंजाम दिया है. वह कई बड़े हाई-प्रोफाइल मर्डर और फिरौती की घटनाओं में शामिल रहा. उसने सुरक्षाबलों के खिलाफ कई ऑपरेशनों की प्लानिंग की और खौफनाक घटनाओं का हिस्सा बना.

वह जंगलों में बाकी नक्सलियों कमांडरों के साथ अगले ऑपरेशन के बारे में योजना बनाता और रात में खुफिया ठिकानों पर सजग रहता. वह सोचता था कि 'मैं बदलाव ला रहा हूं.' पर धीरे-धीरे उसे महसूस हुआ कि बंदूक से किसी का भला नहीं होता, बस डर, खून और मौत का सिलसिला चलता है.

वो दिन, जब उसने बंदूक नीचे रखी

फरवरी 2019 की एक सुबह थी. धनंजय को याद है, जब आसमान में बादल थे और हवा में अजीब सा भारीपन. वो कोरापुट पुलिस के कैंप की ओर बढ़ा… हाथ में बंदूक और दिल में अजीब सी कशमकश लिए. उसके सामने थे डीआईजी हिमांशु लाल. उनके सामने धनंजय ने अपनी बंदूक रख दी. बस, उसी पल उसकी जिंदगी की किताब का नया चैप्टर शुरू हो गया.

डीआईजी हिमांशु लाल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था, 'अब यह हाथ जान लेने के नहीं, जान बचाने के काम आएंगे.' और सच में, छह साल बाद वही हुआ. आज वही धनंजय मल्कानगिरी ब्लड बैंक में सिक्योरिटी गार्ड है. जहां पहले वो बंदूक से खून बहाता था, अब वहां वो उस खून की रखवाली करता है जो ज़िंदगियां बचाता है.

'अब डर नहीं, भरोसा रखता हूं'

धनंजय की आंखों में आज संतोष दिखता है.वो कहता है, 'पहले मैं लोगों से डरता था, अब लोग मुझ पर भरोसा करते हैं.' ब्लड बैंक के बाहर जब कोई ज़रूरतमंद आता है, तो वो मुस्कुराकर दरवाज़ा खोलता है. उसकी वही मुस्कान अब लोगों की सुरक्षा की गारंटी बन चुकी है.

वो युवाओं से कहता है, 'जंगल में बंदूक उठाना आसान है, लेकिन समाज में सिर उठाकर जीना सबसे बड़ी बहादुरी है.' दिलचस्प बात ये है कि इस सफर में वो अकेला नहीं है. उसके साथ ही एक और नाम जुड़ा है और वह रामा मदकामी उर्फ दिनेश. वो भी कभी लाल सलाम का हिस्सा हुआ करता था और नक्सलियों की मल्कानगिरी कोरापुट बॉर्डर डिवीजन का सक्रिय मेंबर था. लेकिन आज मल्कानगिरी अस्पताल में सुरक्षा गार्ड है.

लौटना चाहे तो खुले रहते हैं रास्ते

दोनों जब मिलते हैं तो हंसकर कहते हैं, अब हम सच में जनता के रक्षक हैं. उनकी यह कहानी सिर्फ बदलाव की नहीं, बल्कि आशा की जीत की कहानी है. इसे नए भारत की नई कहानी भी कहा जा सकता है. इससे यह सबक भी मिलता है कि चाहे इंसान कितना भी भटक जाए लेकिन अगर वो वो लौटना चाहे तो उसके लिए हमेशा एक रास्ता खुला रहता है.