My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद

Online gaming bill: संसद द्वारा ऑनलाइन गेमिंग विधेयक पारित होने के बाद, ड्रीम11, माय11सर्कल, विनजो, ज़ूपी और नज़ारा टेक्नोलॉजीज समर्थित पोकरबाजी सहित ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने असली पैसे वाले ऑनलाइन गेमिंग ऑफर को रोक दिया है. ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 का प्रचार और विनियमन, ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देते हुए, सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करता है.

माय11सर्कल का बयान

प्ले गेम्स24x7 प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले ऑनलाइन फैंटेसी गेम माय11सर्कल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वह असली पैसे वाली सभी गेमिंग सेवाओं को निलंबित कर रहा है. लोकप्रिय फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम11, जिसके भारतीय क्रिकेटर एमएस धोनी और रोहित शर्मा और बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन जैसे ब्रांड एंडोर्सर रहे हैं ने भी अपनी कथित बेटिंग की दुकान बंद कर दी है. ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी का स्वामित्व और संचालन करने वाली मूल कंपनी ने कानून के मद्देनजर रियल मनी वाली गेमिंग पेशकश रोक दी है.

FAQ-

सवाल- PokerBaazi, MPL और अन्य ने क्या कहा?

जवाब- पोकरबाजी ने X पर एक पोस्ट में कहा, 'यूजर्स के फंड पूरी तरह से सुरक्षित हैं और EXIT के लिए सुलभ होंगे. WinZO, जिसमें 100 से अधिक वास्तविक धन वाले खेलों का पोर्टफोलियो था, ने कहा कि यह देश के कानून के पूर्ण अनुपालन में 'प्रभावित पेशकशों को जिम्मेदारी से वापस ले रहा है', जो तुरंत प्रभावी है. विज्ञापन इसके वास्तविक धन गेमिंग पोर्टफोलियो में रम्मी, सॉलिटेयर, देहला पकड़, फैंटेसी क्रिकेट और पोकर जैसे गेम शामिल हैं. मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल) ने भी भारत में अपने सभी वास्तविक-धन वाले गेमिंग ऑफर को निलंबित कर दिया है. गेमिंग प्लेटफॉर्म ज़ूपी ने भी अपने सभी पेड गेम्स को बंद करने की घोषणा की है.

सवाल- भारत का बाजार कितना बड़ा था?

जवाब- विज्ञापन इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत में दुनिया के गेमिंग उपयोगकर्ता आधार का लगभग 20% और सभी वैश्विक गेमिंग ऐप डाउनलोड का 15.1% हिस्सा है देश ने पिछले पांच वर्षों में इस क्षेत्र में लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है....