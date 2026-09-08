/मुंबई में DRI का एक्शन, गोल्ड तस्करों की बढ़ी टेंशन! ट्रेडमिल की मोटर में छिपाकर ला रहे थे सोना; एक चीनी शख्स समेत 2 गिरफ्तार

महाराष्ट्र के राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने एक बड़ा एक्शन लिया है. डीआरआई की मुंबई जोनल यूनिट ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय सोना तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. इस रैकेट में कथित तौर पर चीनी नागरिक के शामिल होने की जानकारी आई है, जो इसका संचालन करते थे. DRI ने एक्शन के दौरान लगभग 1.10 करोड़ रुपये मूल्य का 691.870 ग्राम सोना जब्त किया है.
जांच के दौरान पाया गया कि तस्करी के लिए एक बेहद ही शातिर तरीका अपनाया जाता था. DRI के अधिकारियों ने इस एक्शन को लेकर बताया कि तस्करों ने कस्टम विभाग की आंखों में धूल झोंकने के लिए सोने को एक ट्रेडमिल की मोटर के अंदर बड़ी चालाकी से छिपा कर रखा था. इस एक्शन में अधिकारियों ने चीनी नागरिकों समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है.
सोने की ये खेप हांगकांग से मुंबई के एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में आयात किया गया था. इस दौरान अधिकारियों ने खुफिया जानकारी और शक के आधार पर इस खेप की गहन जांच की, तो पाया कि मोटर के भीतर सोना छिपाया गया है. इसके बाद अधिकारियों ने सोने की इस खेप को जब्त कर लिया. तस्करी कर लाए जा रहे सोने की कीमत लगभग 1.10 करोड़ रुपये बताई गई.
अंतरराष्ट्रीय सोने के तस्करी के मामले में अधिकारियों ने त्वरित एक्शन लिया और एक चीनी नागरिक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार किए गए शख्स आयातक फर्म का प्रबंधन कर रहे थे, जिसके नाम पर हांगकांग से यह ट्रेडमील मशीन मंगाई गई थी. आरोपियों को Customs Act, 1962 के सख्त प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया.
इस अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट के भंडाफोड़ के बाद अधिकारी एक्शन में आए और इस बड़े नेटवर्क की जड़ें तलाशने और सिंडिकेट के अन्य गुर्गों का पता लगाने के लिए देश के अलग-अलग शहरों मे छापेमारी की. डीआरआई की कई टीमों ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु में एक साथ छापेमारी की.
वहीं, जांच के हिस्से के रूप में मुंबई, चेन्नई, तिरुवल्लुर और चेंगलपट्टू के कई ठिकानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया. गौरतलब है कि DRI की ओर से फिलहाल इस पूरे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के अन्य लोगों, हवाला के जरिए होने वाले वित्तीय लेन-देन और तस्करी के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने की कोशिश की जा रही है. (इनपुट- एएनआई)