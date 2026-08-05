/कांडला पोर्ट पर DRI का छापा, 364 मीट्रिक टन प्रतिबंधित पाकिस्तानी खजूर जब्त; 3 करोड़ रुपये आंकी गई कीमत

Pakistani goods at kandla port: पाकिस्तान से होने वाले आयात पर भारत की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को चकमा देने की एक बड़ी कोशिश को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने नाकाम कर दिया है. जांच एजेंसी ने गुजरात के कांडला बंदरगाह पर सूखे खजूर से भरे 13 कंटेनरों को जब्त किया है. शुरुआती जांच में इनकी कीमत करीब तीन करोड़ रुपये आंकी गई है. अधिकारियों के मुताबिक, आयात संबंधी दस्तावेजों में इन खजूरों का मूल देश संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) बताया गया था, लेकिन जांच के दौरान सामने आया कि यह खेप वास्तव में पाकिस्तान से भेजी गई थी.
डीआरआई की जांच में पता चला कि खजूर पहले पाकिस्तान से दुबई भेजे गए. वहां कंटेनर बदलने और दस्तावेजों में फेरबदल करने के बाद इन्हें यूएई से भारत निर्यात किया गया दिखाया गया. इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य पाकिस्तान से आयात पर लागू भारतीय प्रतिबंध से बचना बताया जा रहा है. जांच एजेंसियों का कहना है कि आयातकों ने माल के वास्तविक मूल देश को छिपाया और गलत जानकारी देकर सीमा शुल्क नियमों को दरकिनार करने की कोशिश की.
मामले में कार्रवाई करते हुए डीआरआई ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की संबंधित धाराओं के तहत पूरी खेप को जब्त कर लिया है. अब यह जांच की जा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग या कंपनियां शामिल हैं और क्या पहले भी इसी तरह की खेप भारत भेजी गई थी.
यह पहली बार नहीं है जब डीआरआई ने इस तरह की कोशिश का खुलासा किया हो. पिछले सप्ताह तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह पर भी एजेंसी ने करीब 1.4 करोड़ रुपये मूल्य की गुग्गुल राल की खेप पकड़ी थी. उस समय दस्तावेजों में इस प्राकृतिक राल को सोमालिया से आया हुआ बताया गया था, जबकि जांच में पता चला कि वह पाकिस्तान से लाई गई थी और दुबई के रास्ते भारत भेजने की कोशिश की गई थी. मामले में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का भी खुलासा हुआ था और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
गुग्गुल राल (कॉमिफोरा राल) भारत और पाकिस्तान के शुष्क इलाकों में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण वन उपज है. यह प्रजाति सीआईटीईएस (CITES) के परिशिष्ट-दो में सूचीबद्ध है, जबकि आईयूसीएन (IUCN) की रेड लिस्ट में इसे 'अत्यंत संकटग्रस्त' श्रेणी में रखा गया है. ऐसे में इसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर विशेष निगरानी रखी जाती है.
संशोधित विदेश व्यापार नीति-2023 के तहत भारत सरकार ने 2 अप्रैल 2025 से पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यात होने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात तथा पारगमन पर प्रतिबंध लगा रखा है. जांच एजेंसियों के अनुसार, हाल में पकड़े गए दोनों मामले इसी प्रतिबंध का उल्लंघन करते पाए गए हैं.
डीआरआई का कहना है कि हाल की कार्रवाई इस बात का संकेत है कि प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी, फर्जी दस्तावेजों के जरिए सीमा शुल्क धोखाधड़ी और अंतरराष्ट्रीय अवैध व्यापार में शामिल संगठित नेटवर्क पर लगातार नजर रखी जा रही है. एजेंसी ऐसे मामलों में जुड़े सभी लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की दिशा में जांच आगे बढ़ा रही है.