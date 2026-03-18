DNA: आप दिनभर चाय पीते हैं, फिर भी सुस्ती नहीं जाती? वजह आपकी रातों में छुपी है, जान लीजिए कैसे

Disadvantages of Sleep Disorders: क्या आपने कभी सोचा है कि हर सुबह जो हम चाय के कप के साथ अपनी थकान मिटाने की कोशिश करते हैं, वह असल में रात की अधूरी नींद का कर्ज है? रात में जो हम अपनी नींद के साथ खिलवाड़ करते हैं, यह उसका ही नतीजा है. फिटबिट की रिपोर्ट हो या वेकफिट का डेटा, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय कम सो रहे हैं. यह सिर्फ थकान नहीं, बल्कि एक धीमी मौत की तरह है जो हमारी सेहत और इकोनॉमी दोनों को खोखला कर रही है.

61 फीसदी लोग 6 घंटे से भी कम ले पा रहे नींद

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में नींद की कमी एक बड़ा संकट बनती जा रही है. आज 61% भारतीय रात में 6 घंटे से भी कम की नींद ले पा रहे हैं. लगभग 88% लोग ऐसे हैं, जिनकी रात में कई बार नींद टूटती है. हालत यह है कि हर 4 में से 1 व्यक्ति अनिद्रा का शिकार है. इस खराब स्लीप क्वालिटी की वजह से देश को सालाना करीब 29 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

नींद की कमी की शिकार महिलाएं और भी ज्यादा हैं. घर की जिम्मेदारियों और हार्मोनल बदलावों के कारण महिलाएं पुरुषों की तुलना में 20% ज्यादा थकान महसूस कर रही हैं. आंकड़ा बताता है कि नींद का मामला जेंडर और उम्र से परे हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा है.

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स्लीप डिस-ऑर्डर से जूझ रहे लोग

आइए एक नजर डालते हैं कि आपकी नींद के दुश्मन टूलकिट आखिर हैं कौन? 84% लोग सोने से ठीक पहले फोन देखते हैं. 54% लोग सोशल मीडिया और बिंज वॉचिंग के शौकीन हैं. बिंज वॉचिंग का मतलब होता है एक ही बार में, बिना रुके किसी टीवी शो, वेब सीरीज या फिल्म के कई सारे एपिसोड्स लगातार देखना. इसके अलावा,

शहरी शोर और गर्मी खासकर कम आय वाले परिवारों के लिए बड़ी चुनौती है.

नींद की इस कमी का असर सिर्फ आंखों के नीचे काले घेरों तक सीमित नहीं है. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR का कहना है कि कम सोने से दिल की बीमारियां, डायबिटीज और डिप्रेशन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. जब कोई कर्मचारी थका हुआ ऑफिस जाता है, तो वह गलतियां ज्यादा करता है और उसकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है.

रोजाना 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी

एक स्टडी के मुताबिक, भारत अपनी इस नींद की कमी की वजह से हर साल हजारों करोड़ रुपये गंवा रहा है. जहां जापान और अमेरिका जैसे देश अब स्लीप गाइडलाइन्स बना रहे हैं, हम आज भी नींद को आलस समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं.

नेशनल स्लीप फाउंडेशन के रिसर्च के मुताबिक एक सेहतमंद इंसान के लिए 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है. तो अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सोच बदलें. ऑफिस में ऑल-नाइटर्स यानी रातभर जगे रहने की आदत को ग्लोरिफाई करना बंद करना होगा और स्कूलों में नींद की अच्छी आदत यानी स्लीप हाइजीन सिखाना होगा.

समझना होगा कि रात को 1 बजे तक रील स्क्रॉल करना कोई मनोरंजन नहीं, बल्कि अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ है. याद रखिए, आज रात की एक अच्छी नींद कल की एक बड़ी सफलता की नींव हो सकती है. तो क्या आज आप अपना फोन स्विच ऑफ करके वक्त पर सोएंगे?