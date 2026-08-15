Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /दृश्यम स्टाइल में कत्ल! ओडिशा में मारा, आंध्र प्रदेश में दफनाया... ब्वॉयफ्रेंड ने प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड का दो दिन तक छिपाया शव

'दृश्यम' स्टाइल में कत्ल! ओडिशा में मारा, आंध्र प्रदेश में दफनाया... ब्वॉयफ्रेंड ने प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड का दो दिन तक छिपाया शव

आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ओडिशा की एक युवती की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी ने 'दृश्यम' स्टाइल में शव छिपाने की कोशिश की, लेकिन साइबर जांच और तकनीकी साक्ष्यों से पूरा राज खुल गया.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 15, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:11 PM IST
'दृश्यम' स्टाइल में कत्ल! ओडिशा में मारा, आंध्र प्रदेश में दफनाया... ब्वॉयफ्रेंड ने प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड का दो दिन तक छिपाया शव

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली में चलती लग्जरी कार को टक्कर मारकर बैग उड़ाने वाले शातिर गैंग का पर्दाफाश
2
3
4
5