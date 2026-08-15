'दृश्यम' स्टाइल में कत्ल! ओडिशा में मारा, आंध्र प्रदेश में दफनाया... ब्वॉयफ्रेंड ने प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड का दो दिन तक छिपाया शव

फिल्म 'दृश्यम' में जिस तरह सबूत मिटाने और शव छिपाने की कोशिश दिखाई गई थी, कुछ वैसी ही तस्वीर आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले से सामने आई है. यहां ओडिशा के कोरापुट जिले की रहने वाली एक युवती की हत्या के बाद आरोपी ने कथित तौर पर शव को दो दिनों तक छिपाकर रखा और बाद में उसे गजपतिनगरम क्षेत्र में दफना दिया.
हालांकि, पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और साइबर जांच की मदद से पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ. इस सनसनीखेज वारदात ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में लोगों को झकझोर दिया है.
पुलिस के अनुसार मृतका ओडिशा के कोरापुट जिले के दसमंतपुर क्षेत्र की रहने वाली थी. वह आंध्र प्रदेश के एक युवक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों की पहचान पहले कोरापुट जिले के सेमिलीगुड़ा थाना क्षेत्र में हुई थी और वहीं से दोनों के बीच संबंध बने. बाद में युवती आरोपी के साथ रहने लगी. फिलहाल पुलिस दोनों के रिश्ते और घटनाक्रम की पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है.
जांच एजेंसियों का कहना है कि हत्या के बाद आरोपी ने शव को करीब दो दिनों तक छिपाकर रखा. इसके बाद उसने शव को गजपतिनगरम इलाके में दफना दिया ताकि किसी को वारदात का पता न चल सके. लेकिन पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, डिजिटल डेटा और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी की गतिविधियों का पता लगाया. इसी जांच के आधार पर पुलिस ने शव बरामद किया और मामले का खुलासा कर दिया. पुलिस अब यह भी जांच रही है कि शव छिपाने में किसी और ने आरोपी की मदद की थी या नहीं.
मामले की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ उसके एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक जांच के मुताबिक आरोपी की पहले से दो पत्नियां हैं. इसके बावजूद उसने मृतका को प्रेम संबंध में फंसाकर अपने साथ रखा था. पुलिस सूत्रों के अनुसार युवती गर्भवती भी थी. हालांकि हत्या का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है और पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है.
आंध्र प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हत्या की योजना कब बनाई गई, वारदात को कैसे अंजाम दिया गया और शव छिपाने में किन लोगों की भूमिका रही. घटना सामने आने के बाद कोरापुट जिले में शोक और आक्रोश का माहौल है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हत्या के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल उपलब्ध साक्ष्य यही बताते हैं कि आरोपी ने 'दृश्यम' स्टाइल में सबूत छिपाने की कोशिश की, लेकिन तकनीक और साइबर जांच के सामने उसका पूरा खेल उजागर हो गया. इसी वजह से यह मामला अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.