अब आसमान के रास्ते पहुंचेंगे मंजिल पर, पहली बार इस शहर में दौड़ने जा रहीं ‘ड्राइवरलेस’ टैक्सियां; जाम से मिलेगी आजादी

Mumbai Driverless Pod Taxi News: अब मुंबईकर आसमान के रास्ते अपनी मंजिल पर पहुंचा करेंगे. वहां पर ‘बिना ड्राइवर’ वाली टैक्सियां दौड़ेंगी, जिससे लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी और साथ ही वे समय गंवाए बिना समय से काम-धंधों पर पहुंच सकेंगे.
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What is Mumbai Driverless Pod Taxi Project: मुंबई का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब और हाईटेक होने वाला है. वहां पर ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी सिस्टम चलाने का प्लान है. ये टैक्सियां बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में चलाई जाएंगी. इस सिस्टम को शुरू करने का मकसद सड़कों पर भीड़भाड़ को खत्म कर लोगों को लास्ट-माइल कनेक्टिविटी प्रदान करना है. इस प्रोजेक्ट के जरिए एक एलिविटेड कॉरिडोर के जरिए बांद्रा और कुर्ला रेलवे स्टेशनों को आपस में जोड़ा जाएगा.
रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) ने इस प्लान को मंजूर कर लिया है. इसके बनने से रोजाना ट्रैवल करने वाले करीब 6 लाख यात्रिकों को फायदा होगा, जो काम-धंधे की वजह से BKC आते-जाते रहते हैं. इस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करना इसलिए भी जरूरी हो गया है कि क्योंकि अगले कुछ महीनों में यहां पर बुलेट ट्रेन समेत दूसरे प्रोजेक्ट्स शुरू होने वाले हैं. जिसके बाद वहां पर ट्रैफिक का दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा.
MMRDA के अफसरों के मुताबिक, ये ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी एलिवेटेड ट्रैक पर चलेंगी. प्रत्येक पॉड टैक्सी में 6-6 यात्री बैठ सकेंगे. इस प्रोजेक्ट में कुल 38 स्टेशन होंगे, जिस पर ये टैक्सियां अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी. ये गाड़ियां अपने आप हर 15-30 सेकंड के अंतराल पर चलती रहेंगी. इस सिस्टम के चालू होने के बाद दैनिक यात्री नीचे सड़क पर जाए बिना BKC के दोनों उपनगरीय रेलवे स्टेशनों आसानी से आ-जा सकेंगे. वहीं नीचे सड़क पर सामान्य ट्रैफिक अपने हिसाब से चलता रहेगा.
इस प्रोजेक्ट की लागत की बात करें तो वह करीब 1 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की बताई जा रही है. फिलहाल, MMRDA ने इसके लिए लगभग 1,017 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है. इस प्रोजेक्ट को PPP मॉडल पर लागू किया जाएगा. यानी इसका निर्माण प्राइवेट सेक्टर करेगा. वही उसे चलाएगा और अपनी लागत वसूलेगा. तय अवधि पूरी होने के बाद उसे संचालन के लिए सरकार को सौंप दिया जाएगा.
MMRDA ने इस प्रोजेक्ट के लिए Sai Green Mobility Private Limited को कंसेशनेयर और Ultra PRT टेक्नोलॉजी पार्टनर नियुक्त किया है. दोनों कंपनियां 30 साल तक इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे. फिलहाल इन ड्राइवरलेस टैक्सियों में सफर के लिए 21 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया सुझाया गया है, जिसमें हर साल 4% की बढ़ोतरी होगी.
प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, बांद्रा और कुर्ला रेलवे स्टेशनों पर आने-जाने के लिए लोग ऑटो, कैब और बसों पर निर्भर रहते हैं. जिससे वहां पर हमेशा ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बनी रहती है. इसकी वजह से लोग अक्सर अपने काम-धंधे पर जाने में लेट हो जाते हैं. ऐसे में अगर मुंबई में पॉड टैक्सी कॉरिडोर शुरू हो जाता है तो इससे लोगों को सुविधा होने के साथ ही समय की भी बचत होगी.
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