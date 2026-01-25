Advertisement
रिपब्लिक डे से पहले फिर ना-पाक हरकत, कठुआ में दिखे ड्रोन; आखिर क्या चाहता है जिन्नालैंड?

रिपब्लिक डे से पहले फिर 'ना-पाक' हरकत, कठुआ में दिखे ड्रोन; आखिर क्या चाहता है जिन्नालैंड?

Drone Spotted in Kathua: जम्मू कश्मीर के कठुआ में फिर ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आई है. करीब 5 मिनट तक हवा में मंडराने के बाद ड्रोन गायब हो गई. ड्रोन की लोकेशन और मूवमेंट जानने के लिए सुरक्षाबल ऑपरेशन चला रहे हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 25, 2026, 09:26 PM IST
रिपब्लिक डे से पहले फिर 'ना-पाक' हरकत, कठुआ में दिखे ड्रोन; आखिर क्या चाहता है जिन्नालैंड?

Drone Spotted in Kathua Jammu Kashmir: रिपब्लिक डे से पहले पाकिस्तान ने फिर 'ना-पाक' हरकत की है. जम्मू कश्मीर के कठुआ में अज्ञात ड्रोन देखे गए हैं. वह ड्रोन करीब 5 मिनट तक हवा में मंडराता रहा. इसके बाद वह ओझल हो गया. ड्रोन की लोकेशन और उसकी ओर से कुछ ड्रॉप किए जाने की आशंका को देखते हुए इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया है.

करीब 5 मिनट तक हवा में रहा ड्रोन

रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षा बलों ने जैसे ही अज्ञात ड्रोन को आसमान में मंडराते देखा तो उन्होंने तुरंत उसकी खोजबीन शुरू कर दी. वह ड्रोन करीब 5 मिनट तक हवा में रहा और उसके बाद गायब हो गया. सुरक्षाबल उस ड्रोन के ओरिजिन और मूवमेंट को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं. 

पाकिस्तान पर जताया जा रहा शक

आशंका जताई जा रही है कि वह ड्रोन सुरक्षा बलों की मूवमेंट ट्रैक करने के लिए आया होगा. यह भी चिंता है कि कहीं वह ड्रोन संभावित रूप से कोई हथियार या ड्रग्स डिलीवरी आया हो. पाकिस्तान इस तरह के कामों के लिए बदनाम है. इसलिए सुरक्षाबल दोनों आशंकाओं को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं. 

पिछले कुछ दिनों में बढ़ीं इस तरह की घटनाएं

बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के पीओके से सटे इलाकों में ड्रोन देखे जाने की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में एकाएक बढ़ गई हैं. काफी ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन कुछ देर बाद ही हवा में ओझल हो जाते हैं. इससे पहले 15 जनवरी को भारत-पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर सांबा में भी ड्रोन नजर आया था. जब सुरक्षाबलों ने उस पर गोलियां दागीं तो वह पाकिस्तान सीमा की ओर भाग गया.

माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना या उसके पाले हुए आतंकी भारतीय सुरक्षाबलों की सजगता को जानने के लिए इस टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके वे आतंकियों के भागने के रास्तों और सुरक्षा बलों की तैनाती की टोह लेने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि सुरक्षाबल पहले से ज्यादा मुस्तैद हैं और पाकिस्तान की हरकतों को भांपते हुए मुंहतोड़ तरीके से उसका जवाब दे रहे हैं. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

