तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया?

Drunk man held for climbing atop a temple in Tirupati: आंध्र प्रदेश में तिरुपति जिले के गोविंदराजस्वामी मंदिर में एक शख्स भयंकर नशे में टुन्न होकर मंदिर के गोपुरम (शिखर) पर चढ़ गया. तेलंगाना के रहने वाले आरोपी कुट्टादि ने प्रशासन के सामने यह मांग रखी कि जब तक उसे शराब की बोतल नहीं मिलेगी, वो नीचे नहीं उतरेगा. पहले लोगों ने उसे समझाया लेकिन वो नहीं माना. काफी मान मनव्वुअल और घंटों की समझाइश के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने उसे नीचे उतारा. कूदकर जान देने को उतारू शराबी शख्स जैसे ही आराम से नीचे उतरा, उसे लोकल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

कितना नुकसान कर गया?

जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी जब मंदिर के शिखर पर हंगामा कर रहा था उस दौरान एक कलश को भी नुकसान पहुंचा है. तिरुपति मंदिरों का शहर कहा जाता है. ये हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल है. आंध्र प्रदेश का प्रमुख जिला तिरुपति भगवान विष्णु को मानने वालों की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है. ये शहर दुनियाभर में मशहूर तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर (बालाजी) के लिए जाना जाता है. 8229 वर्ग किमी में फैले इस जिले का मुख्यालय तिरुपति शहर है, और यह अपनी ऐतिहासिक वास्तुकला, पुलिकट झील, और प्रमुख तीर्थ स्थलों (जैसे श्रीकलहस्ती) के लिए मशहूर है.