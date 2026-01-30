Advertisement
DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! सोशल मीडिया ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी; अब बदलना होगा हेयर कलर

DSP Rashmi Ranjan Das Viral Video: ओडिशा के DSP रश्मि रंजन दास अपने लाल बालों के कारण विवाद में आ गए. सोशल मीडिया पर उनकी वर्दी में तस्वीरें वायरल हुईं, जिससे मीम्स और बहस छिड़ गई. जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने उन्हें बालों का रंग प्राकृतिक रूप में बदलने और अनुशासन बनाए रखने का आदेश दिया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 30, 2026, 11:04 AM IST
DSP Rashmi Ranjan Das Red Hair Row: ओडिशा पुलिस के जगतसिंहपुर जिले में तैनात 49 वर्षीय DSP रश्मि रंजन दास अपने चमकीले लाल बालों के कारण विवाद में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर उनकी वर्दी में लाल बालों वाली तस्वीरें वायरल होने और मीम्स, मजाक व बहस शुरू होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने दास को तुरंत बालों का रंग प्राकृतिक रूप में बदलने का आदेश दिया.

IG सत्यजीत नाइक ने दी चेतावनी

केंद्रीय रेंज के IG सत्यजीत नाइक ने गुरुवार को औपचारिक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि पुलिस बल के हर सदस्य को वर्दी का सम्मान करना चाहिए और अनुशासन तथा सार्वजनिक शिष्टाचार सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में वर्दी और उसके अनुशासन के खिलाफ समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

सोशल मीडिया पर इस मुद्दे ने व्यापक बहस छेड़ दी. आलोचकों ने कहा कि भड़कीला हेयर कलर वर्दीधारी अधिकारी की गंभीरता और अधिकार को कम करता है. हालांकि, जगतसिंहपुर के स्थानीय निवासी DSP दास के पक्ष में खड़े हुए. प्रबोध प्रधान नामक निवासी ने कहा कि वह अपराधियों के लिए एक सख्त अधिकारी हैं. किसी की कार्यक्षमता या पेशेवर योग्यता का आकलन उसके बालों के रंग से नहीं होना चाहिए.

ये भी पढ़ें: ‘फेज आउट नहीं, फेज डाउन...’ भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय

पुलिस सूत्रों के अनुसार, DSP दास मानवाधिकार संरक्षण सेल से जुड़े हैं और उन्हें पहले भी अनौपचारिक रूप से बालों का रंग बदलने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा किया. रिटायर्ड पुलिसकर्मी SN स्वैन ने बताया कि पुलिस मैनुअल में हेयरस्टाइल पर स्पष्ट नियम नहीं हैं, लेकिन सादगी और अनुशासन की अपेक्षा की जाती है. DSP रश्मि रंजन दास ने विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की. पुलिस मुख्यालय ने संदेश स्पष्ट किया कि खाकी वर्दी में अनुशासन और मर्यादा से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार्य नहीं है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

DSP Rashmi Ranjan Das Red HairOdisha

