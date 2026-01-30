DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! सोशल मीडिया ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी; अब बदलना होगा हेयर कलर

DSP Rashmi Ranjan Das Red Hair Row: ओडिशा पुलिस के जगतसिंहपुर जिले में तैनात 49 वर्षीय DSP रश्मि रंजन दास अपने चमकीले लाल बालों के कारण विवाद में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर उनकी वर्दी में लाल बालों वाली तस्वीरें वायरल होने और मीम्स, मजाक व बहस शुरू होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने दास को तुरंत बालों का रंग प्राकृतिक रूप में बदलने का आदेश दिया.

IG सत्यजीत नाइक ने दी चेतावनी

केंद्रीय रेंज के IG सत्यजीत नाइक ने गुरुवार को औपचारिक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि पुलिस बल के हर सदस्य को वर्दी का सम्मान करना चाहिए और अनुशासन तथा सार्वजनिक शिष्टाचार सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में वर्दी और उसके अनुशासन के खिलाफ समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

सोशल मीडिया पर इस मुद्दे ने व्यापक बहस छेड़ दी. आलोचकों ने कहा कि भड़कीला हेयर कलर वर्दीधारी अधिकारी की गंभीरता और अधिकार को कम करता है. हालांकि, जगतसिंहपुर के स्थानीय निवासी DSP दास के पक्ष में खड़े हुए. प्रबोध प्रधान नामक निवासी ने कहा कि वह अपराधियों के लिए एक सख्त अधिकारी हैं. किसी की कार्यक्षमता या पेशेवर योग्यता का आकलन उसके बालों के रंग से नहीं होना चाहिए.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, DSP दास मानवाधिकार संरक्षण सेल से जुड़े हैं और उन्हें पहले भी अनौपचारिक रूप से बालों का रंग बदलने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा किया. रिटायर्ड पुलिसकर्मी SN स्वैन ने बताया कि पुलिस मैनुअल में हेयरस्टाइल पर स्पष्ट नियम नहीं हैं, लेकिन सादगी और अनुशासन की अपेक्षा की जाती है. DSP रश्मि रंजन दास ने विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की. पुलिस मुख्यालय ने संदेश स्पष्ट किया कि खाकी वर्दी में अनुशासन और मर्यादा से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार्य नहीं है.