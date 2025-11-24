Tejas क्रैश के बाद भी जारी रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट ने जताई नाराजगी; US एयर फोर्स ने रद्द किया प्रदर्शन

Dubai Airshow 2025: दुबई एयरशो 2025 में शुक्रवार को भारतीय वायुसेना का हल्का लड़ाकू विमान तेजस (एलसीए तेजस) क्रैश हो गया और इस घटना में विंग कमांडर नमांश स्याल की मौत हो गई. इस हादसे के बाद भी दुबई में एयरशो जारी रहा. इसे लेकर अमेरिकी एफ-16 डेमो पायलट टेलर हीस्टर ने निराशाजनक प्रतिक्रिया जाहिर की. वहीं, उन्होंने विंग कमांडर नमांश को श्रद्धांजलि देते हुए भावुक शब्द लिखे.

अमेरिकी पायलट ने घटना के बाद अपना एयरशो का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया. इंस्टाग्राम पर अमेरिकी एरोबैटिक पायलट टेलर “एफईएमए” हीस्टर ने कहा कि यह बहुत अजीब था और इस पूरी घटना के बाद कई लोगों ने उनकी टीम का हालचाल जानने के लिए टेक्स्ट किए. अमेरिकी पायलट ने बताया कि कैसे उनकी टीम दूर से इस घटना को देख रही थी और इंडियन मेंटेनेंस क्रू खाली पार्किंग स्पॉट के पास खड़ा था. पायलट का सामान उसकी कार में वैसे ही पड़ा था. बाद में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एविएशन शो में 'शो मस्ट गो ऑन' आम बात है और इसे कभी भी उन लोगों के सम्मान पर हावी नहीं होना चाहिए जो अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं.

एयर शो जारी रहने को लेकर US के पायलट ने जताई हैरानी

घटना के बाद भी एयर शो जारी रहने को लेकर उन्होंने हैरानी जताई. वहीं दूसरी तरफ रूस की एयरोबैटिक्स टीम ने भी विंग कमांडर को श्रद्धांजलि अर्पित की. रूसी एयरोबैटिक्स टीम ने कहा कि तेजस का हादसा बहुत भयावह था. रूसी नाइट्स एरोबैटिक टीम ने दुबई एयरशो के आखिरी दिन 23 नवंबर को 'मिसिंग मैन फॉर्मेशन' उड़ान भरी. यह उड़ान शहीद विंग कमांडर नमांश स्याल के सम्मान में भरी गई थी. भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान तथा भारतीय सशस्त्र बलों के सभी रैंक ने बयान जारी कर पायलट की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना का तेजस विमान एयर शो के एरियल डिस्प्ले के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट की मृत्यु हो गई.

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि भारतीय सेना इस दर्दनाक क्षति पर गहरा दुख प्रकट करती है और पायलट के परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है. दुबई एयरशो में यह विमान भारत की तकनीकी क्षमता और रक्षा निर्माण शक्ति का प्रतीक बनकर हिस्सा ले रहा था. हादसे की खबर के बाद भारतीय रक्षा समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय एविएशन सेक्टर में शोक की लहर है. भारतीय सरकार और दुबई प्रशासन दोनों ने आश्वासन दिया है कि राहत और जांच से जुड़ी हर प्रक्रिया तेजी, पारदर्शिता और विशेषज्ञता के साथ पूरी की जाएगी.