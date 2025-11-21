स्पीड 2200 किमी/घंटा, लाद सकता है 4000 किलो हथियार; कितना पावरफुल है भारत का देसी फाइटर जेट तेजस

Tejas Crash in Dubai Air Show: दुबई एयर शो 2025 के अंतिम दिन शुक्रवार को भारतीय वायुसेना का एक तेजस लड़ाकू विमान उड़ान प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. भारतीय वायुसेना ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि पायलट की स्थिति सहित अन्य विवरण जुटाए जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार, दुर्घटना अल मकतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय हुई जब तेजस स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:10 बजे बड़ी संख्या में मौजूद दर्शकों के सामने एरियल डिस्प्ले कर रहा था. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, विमान उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद जमीन से टकरा गया. सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो और तस्वीरों में दुर्घटनास्थल से उठता घना काला धुआं साफ दिखाई दे रहा है. आइए जानते है तेजस की पूरी कहानी...

बता दें, भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने और विदेशी विमानों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से तैयार किया गया स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान (LCA) ‘तेजस’ आज देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है. चार दशकों से अधिक लंबे अनुसंधान, परीक्षण और सुधार के बाद विकसित यह आधुनिक जेट अब भारतीय वायुसेना के बेड़े का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

#WATCH | LCA Tejas part of Indian Air Force flying display performed aerobatics in Dubai Air Show 2025 on November 19, 2025, at Al Maktoum International Airport An Indian Air Force Tejas aircraft has crashed at the Dubai Air Show 25 today. Further details are being ascertained… pic.twitter.com/OLvji4ixmx — ANI (@ANI) November 21, 2025

कैसे शुरू हुई तेजस की कहानी

तेजस का विकास 1983 में शुरू हुए LCA कार्यक्रम के तहत हुआ था. इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय वायुसेना के पुराने मिग-21 लड़ाकू विमानों को बदलना. परियोजना को संभालने की जिम्मेदारी दो प्रमुख संस्थानों एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को दी गई थी. तकनीकी बाधाओं, डिजाइन सुधार और परीक्षण उड़ानों की लंबी प्रक्रिया के बाद पहला तेजस प्रोटोटाइप 2001 में आसमान में उड़ा था. इसके बाद वर्षों तक कड़े मूल्यांकन, हथियार परीक्षण और उड़ान प्रमाणन की प्रक्रिया चली. तेजस को 2011 में प्रारंभिक परिचालन मंजूरी (IOC) और 2019 में अंतिम परिचालन मंजूरी (FOC) प्रदान की गई. जिसके बाद भारतीय वायुसेना (IAF) ने इसे अपने सक्रिय बेड़े में शामिल कर लिया.

An IAF Tejas aircraft met with an accident during an aerial display at Dubai Air Show, today. The pilot sustained fatal injuries in the accident. IAF deeply regrets the loss of life and stands firmly with the bereaved family in this time of grief. A court of inquiry is being… — Indian Air Force (@IAF_MCC) November 21, 2025

डिजाइन और खासियतें

तेजस एक डेल्टा-विंग, हल्का, सिंगल-इंजन मल्टी-रोल लड़ाकू विमान है. इसका डिजाइन इसे अत्यधिक चपलता और तेज प्रतिक्रिया क्षमता प्रदान करता है. विमान में कार्बन-फाइबर कंपोजिट का भारी उपयोग किया गया है, जिससे यह हल्का और मजबूत बनता है. इसका फ्लाई-बाय-वायर सिस्टम पायलट को अधिक स्थिरता और नियंत्रण देता है. आधुनिक ग्लास कॉकपिट, मल्टी-फंक्शन डिस्प्ले, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल और हेलमेट-माउंटेड डिस्प्ले जैसी उन्नत तकनीकें इसे अपने वर्ग में अत्याधुनिक बनाती हैं.

इंजन और पावर और कीमत

तेजस को शक्ति देता है GE-F404 इंजन, जो 85–90 kN तक का थ्रस्ट पैदा करता है. यह इंजन तेजस को सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने में सक्षम बनाता है. जानकारी के अनुसार, तेजस की अधिकतम गति 1.8 मैक है यानी कि 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है . इसकी रेंज लगभग 3000 किमी तक है और तेजस 50000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है. तेजस की पेलोड क्षमता 4000 किलोग्राम की है. बता दें, तेजस को एक मल्टी-रोल लड़ाकू विमान के रूप में डिजाइन किया गया है और यह हवा-से-हवा, हवा-से-जमीन और प्रिसिशन स्ट्राइक मिशन करने में सक्षम है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तेजस मार्क-1ए की औसत कीमत 600 करोड़ रुपए होती है. इसका प्रोडक्शन देश की 500 से ज्यादा घरेलू कंपनियों ने मिलकर किया है इसलिए इसे स्वदेशी तेजस भी कहा जाता है.