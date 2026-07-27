/इंडिगो फ्लाइट की राजकोट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, यात्री सलामत; जांच जारी

Dubai-Mumbai-bound IndiGo flight 6E: दुबई से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E (IGO) 1452 की आसमान में फायर अलर्ट मिलने के बाद राजकोट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों के साथ सीआईएसएफ और राजकोट एयरपोर्ट की इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीमें रनवे पर खड़े विमान के पास पहुंचीं. इसके बाद सभी यात्रियों और क्रू को सुरक्षित बाहर निकाला गया. हालांकि, राहत की बात ये रही कि सभी यात्री और क्रू स्टाफ एकदम सुरक्षित बताए जा रहे हैं. वहीं सुरक्षा अधिकारी घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं.
दुबई-मुंबई इंडिगो फ्लाइट, जिसमें 194 लोग सवार थे. इस विमान की राजकोट में इमरजेंसी लैंडिंग हुई. सभी यात्रियों को राजकोट में सुरक्षित उतार लिया गया.
सूत्रों के मुताबिक, मुंबई से दुबई जा रही इंडिगो की इस फ्लाइट को गुजरात के राजकोट में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, क्योंकि क्रू को कार्गो होल्ड में धुआं दिखाई दिया था.
विमान के कार्गो होल्ड में धुआं दिखने के बाद, पायलटों ने राजकोट एयरपोर्ट से संपर्क किया, जिसके बाद वहां 'फ़ुल इमरजेंसी' घोषित कर दी गई. राजकोट एयरपोर्ट के डायरेक्टर दिगंत बोराह ने कहा, 'दुबई से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट के कार्गो होल्ड एरिया में धुआं दिखने के बाद राजकोट एयरपोर्ट पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. विमान सुरक्षित रूप से उतरा और सभी यात्री सुरक्षित हैं.'
#WATCH | Rajkot, Gujarat: An IndiGo flight operating from Dubai to Mumbai made an emergency landing at Rajkot airport after smoke was detected in cargo hold area. The aircraft landed safely, and all passengers are safe: Rajkot Airport Director Diganta Borah
(Outside visuals from… https://t.co/qDfNHN5HL8 pic.twitter.com/lEUuQRLmUG
— ANI (@ANI) July 27, 2026
आपको बताते चलें कि इंडिगो 80 से ज्यादा घरेलू और 30 से ज्यादा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए अपनी सेवाएं मुहैया कराती है. यह एयरबस A320 और A321 सीरीज़ के विमान और ATR 72-600 टर्बोप्रॉप विमान ऑपरेट करती है.
पिछले साल गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया क्रैश की बुरी यादें अब भी लोगों के दिलों में दहशत का सबब बनी बैठी हैं. ऐसे में विमान में जैसे ही धुआं दिखा फौरन उसे लैंड कराया गया.
आपको बताते चलें कि बीते करीब डेढ़ साल में देशभर में इमरजेंसी लैंडिग के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है. यात्रियों की सुरक्षा के लिए एयरलाइंस कंपनियां सभी जरूरी एहतियात बरत रही हैं. डीजीसीए जैसे नियामक भी देश में काम कर रही एयरलाइन कंपनियों के काम की पूरी निगरानी कर रही हैं.