खराब मौसम के बीच पकड़नी है फ्लाइट, घर निकलने से पहले जान लें स्‍पाइसजेट की एडवाइजरी
देश

खराब मौसम के बीच पकड़नी है फ्लाइट, घर निकलने से पहले जान लें स्‍पाइसजेट की एडवाइजरी

विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली तमाम विमानों पर मौसम के प्रभाव पड़ने की संभावना जताते हुए यात्रियों से उड़ानों की स्थिति पर नजर बनाए रखने की सलाह दी.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 10:04 AM IST
खराब मौसम के बीच पकड़नी है फ्लाइट, घर निकलने से पहले जान लें स्‍पाइसजेट की एडवाइजरी

पूरे देश में मॉनसूनी बारिश ने कहर बरपा दिया है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर मुंबई और दिल्ली-NCR भी बारिश के कहर से बच नहीं पाए हैं. इस बीच खराब मौसम की वजह से विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने यात्रियों को लेकर एक एडवाइजरी जार कर दी है. एयरलाइन कंपनी ने अपने यात्रियों को खराब मौसम के चलते उड़ानों में होने वाली देरी को लेकर ये एडवाइजरी जारी की है. गुरुवार को भारी बारिश की वजह से उड़ानों के संचालन में आने वाली बाधा को देखकर विमानन कंपनी ने ये एडवाइजरी जारी की है.  

राजधानी दिल्ली में हुई बारिश और खराब मौसम का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है. विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली तमाम विमानों पर मौसम के प्रभाव पड़ने की संभावना जताते हुए यात्रियों से उड़ानों की स्थिति पर नजर बनाए रखने की सलाह दी. स्पाइसजेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मौसम अपडेट शेयर करते हुए लिखा, 'दिल्ली (डीईएल) में खराब मौसम के कारण, सभी प्रस्थान/आगमन और उनसे संबंधित उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं. यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति पर नजर रखें.'

 

स्पाइसजेट ने अपने यात्रियों से की ये अपील 
स्पाइसजेट ने यात्रियों से अपील की है कि वे हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले अपनी उड़ान की ताजा स्थिति अवश्य जांच लें. मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए यात्रियों को एयरलाइन की वेबसाइट से जुड़े रहने की सलाह दी गई है. इससे पहले, एयरलाइन ने बुधवार को भी इसी तरह का एक अपडेट जारी किया था. एयरलाइन ने एक्स पोस्ट में लिखा, कोलकाता (सीसीयू) में खराब मौसम (भारी बारिश) के कारण, सभी प्रस्थान/आगमन और उनसे संबंधित उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं. यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति पर नजर रखें.

दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर यमुना, कॉलोनी में घुसा पानी
राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. बुधवार को ये खतरे के निशान को भी पार कर गया. नदी के पास बना लोहे का पुल प्रशासन ने बंद करवा दिया है. यमुना के किनारे लगने वाले यमुना बाजार, तिब्बती बाजार सहित पूरे इलाके में पानी भर गया है. यहां पर रहने वाले लगभग 10 हजार से भी ज्यादा लोगों को बचाव अभियान के तहत यहां से बाहर निकाला गया है. भारी बारिश के चलते बुधवार से दिल्ली के सभी स्कूल बंद किए गए थे. 

यह भी पढ़ेंः Flood Live Updates: दिल्ली में 'मौसम का कहर'...Spice Jet की कई उड़ानें रद्द, जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, यात्रा से पहले स्टेटस चेक की अपील

मुंबई में आफत बन गई थी बारिश
इसके पहले देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में हुई भारी बारिश ने पूरी मायानगरी को प्रभावित कर दिया था. लगातार हो रही बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा थी. मुंबई की सड़कों पर भारी बारिश की वजह से लबालब पानी भर गया था. गाड़ियां फंसी हुई थी और मुंबईकरों पर संकट बढ़ता जा रहा था. बहरहाल अब वहां पर स्थिति सामान्य है. बारिश थम गई है लेकिन बंद नहीं हुई है. अब भी रुक-रुक कर पानी बरस रहा है. मुंबई धड़कन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों के ट्रैक पर भी पानी भर गया था.

जम्मू-कश्मीर में बारिश का कहर
वहीं जम्मू-कश्मीर में बुधवार (3 सितंबर) को बारिश ने तबाही मचा रखी थी. भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन से हर जगह भारी तबाही हुई. जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों के साथ दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों में बाढ़ के हालात बने रहे. भारी बारिश के चलते जम्मू-कश्मीर की चिनाब सहित लगभग सभी नदियां खतरे के निशान के पास या ऊपर बह रही हैं. भारी बारिश के चलते जम्मू-कटड़ा रेल मार्ग भी बाधित है. जम्मू में स्कूल व कॉलेज 5 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं. अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के ऊपर चला गया है. इस दौरान गड़खाल में 20 मकान ढह गए या बाढ़ में बह गए. 

यह भी पढ़ेंः दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप! बाढ़ से बचाने के लिए लगाए राहत शिविर भी पानी में डूबे, देखिए VIDEO

 

;