'इसलिए हार गए स्टालिन और ममता', तमिलनाडु-बंगाल में क्यों मिली DMK और TMC को शिकस्त; ओवैसी ने बताई वजह

Asaduddin Owaisi: हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल और तमिलनाडु के चुनावी परिणाम पर पहली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दावा किया कि अलग-अलग राज्यों में हुए एसआईआर के कारण ऐसे परिणाम आए हैं.
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Asaduddin Owaisi On Assembly Election Result: पश्चिम बंगाल समेत देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं. जहां बंगाल में पहली बार बीजेपी का कमल खिला है, तो दूसरी ओर विजय की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु में अपना झंडा गाड़ दिया है. इन नतीजों ने विपक्षी दलों को कड़ा झटका दिया है. तमिलनाडु और बंगाल के चुनावी नतीजों पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले हुए एसआईआर के कारण ऐसे परिणाम आए हैं.
दरअसल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरलम और असम के चुनावी नतीजे कल आए. पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाई है. हैरान करने वाली बात है कि इस भगवा लहर में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी भी हार गईं. तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. हैरान करने वाली बात है कि दशकों से सत्ता पर काबिज डीएमके को बुरी हार मिली है. खुद सीएम एमके स्टालिन भी अपनी कुर्सी नहीं बचा सके.
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इन परिणामों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि संसद में भी मैंने कहा था कि नागरिकता को SIR से जोड़ना गलत है. MHA के पास नागरिकता के लिए नियम हैं; NRC और NPR के नियम भी हैं. यह सिर्फ़ वोट डालने की बात नहीं है, बल्कि अपनी नागरिकता को सुरक्षित रखने की बात है.
उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी. SIR ममता बनर्जी और MK स्टालिन, दोनों के ही चुनाव क्षेत्रों में करवाया गया था, और दोनों ही हार गए. यहां की राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए.
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इसके साथ ही टीएमसी चीफ ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के बाहर ममता बनर्जी की जो छवि है कि वे उदार और धर्मनिरपेक्ष हैं, वह गलत है. उन्होंने मुसलमानों का इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर किया है, उन्हें नागरिक के तौर पर नहीं माना. उनके शासन में भारी भ्रष्टाचार हुआ. SIR भी एक वजह है, लेकिन अगर TMC ने मुसलमानों को सिर्फ़ वोट बैंक न मानकर नागरिक माना होता, तो विकास और ज़्यादा हुआ होता. (सोर्स- एएनआई)
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