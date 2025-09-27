हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा देशभर का आकर्षण

Kolkata Durga Puja Pandal: दुर्गा पूजा की बात आती है तो पश्चिमा बंगाल की भव्यता और उत्साह सबसे पहले आता है. यहां दुर्गा पूजा को जीवन का उत्सव माना जाता है. इस मौके पर कोलकाता समेत पूरे बंगाल में अलग-अलग थीम वाले माता दु्र्गा का पंडाल तैयार किया जाता है. इस साल कोलकाता की प्रमुख दुर्गा पूजा समितियों में से एक केंदुआ शांति संघ ने 'निगुध' थीम के साथ अपने 53वें दुर्गा पूजा थीम का अनावरण किया है.

अनोखे थीम वाला पंडाल

'निगुध' एक बंगाली शब्द है, जिसका अर्थ है 'छिपा हुआ', अज्ञात या रहस्यमयी. इस साल का कॉन्सेप्ट देवी दुर्गा तक ले जाने वाली आध्यात्मिक और दार्शनिक यात्रा का पता लगाने का प्रयास करती है, जो कला, प्रतीकवाद और सामाजिक चेतना को जोड़ती है. 'केंदुआ शांति संघ' की इस साल 2025 की दुर्गा पूजा का शीर्षक है 'देवी की ओर एक रहस्यमय अंतहीन यात्रा'. इस साल का यह पंडाल विजुअल फैमिलिएरिटी पर कम और दिव्यता के अज्ञात स्वरूप से अधिक प्रेरित है.

इस साल का विषय

'केंदुआ शांति संघ दुर्गा पूजा समिति' की सदस्य शाओनी शोम ने कहा,' यह केंदुआ शांति संघ कीओर से आयोजित दुर्गा पूजा का 53वां संस्करण है और इस साल का विषय है देवी तक एक रहस्यमय अंतहीन यात्रा. हम नहीं जानते कि हमारे देवता वास्तव में कैसे दिखते हैं और हम लोगों द्वारा बताई गई बातों पर भरोसा करते हैं. ईश्वर तक पहुंचने के लिए हम जो यात्रा करते हैं यही इस साल का विषय है.'

पंडाल का मुख्य आकर्षण

पंडाल का मुख्य आकर्षण देवी दुर्गा का हवा में तैरता हुआ चित्रण है, जो चंद्रमा की भारहीनता से प्रेरित होकर गुरुत्वाकर्षण के अभाव का प्रतीक है. 24-28 फीट ऊंची यह मूर्ती माता की दिव्य शक्ति और उनके अलौकिक सौंदर्य के प्रतिबिंब को दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है. शोम के मुताबिक इस मूर्ति को तैयार करने में पूरे 6 महीने लगे. वहीं इसमें 180 कलाकार शामिल थे. वहीं इसमें मछली पकड़ने के जाल, बांस और धातुओं जैसे इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जिसे बाद में भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है.

