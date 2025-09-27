Advertisement
trendingNow12938703
Hindi Newsधर्म

हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा देशभर का आकर्षण

Durga Puja Pandal Theme: कोलकाता में अलग-अलग थीम के साथ दुर्गा पूजा का पंडाल तैयार किया जाता है. इस साल कोलकाता की प्रमुख दुर्गा पूजा समितियों में से एक केंदुआ शांति संघ ने 'निगुध' थीम के साथ अपने 53वें दुर्गा पूजा थीम का अनावरण किया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 27, 2025, 01:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा देशभर का आकर्षण

Kolkata Durga Puja Pandal: दुर्गा पूजा की बात आती है तो पश्चिमा बंगाल की भव्यता और उत्साह सबसे पहले आता है. यहां दुर्गा पूजा को जीवन का उत्सव माना जाता है. इस मौके पर कोलकाता समेत पूरे बंगाल में अलग-अलग थीम वाले माता दु्र्गा का पंडाल तैयार किया जाता है. इस साल कोलकाता की प्रमुख दुर्गा पूजा समितियों में से एक केंदुआ शांति संघ ने 'निगुध' थीम के साथ अपने 53वें दुर्गा पूजा थीम का अनावरण किया है. 

अनोखे थीम वाला पंडाल 

'निगुध' एक बंगाली शब्द है, जिसका अर्थ है 'छिपा हुआ', अज्ञात या रहस्यमयी. इस साल का कॉन्सेप्ट देवी दुर्गा तक ले जाने वाली आध्यात्मिक और दार्शनिक यात्रा का पता लगाने का प्रयास करती है, जो कला, प्रतीकवाद और सामाजिक चेतना को जोड़ती है. 'केंदुआ शांति संघ' की इस साल 2025 की दुर्गा पूजा का शीर्षक है 'देवी की ओर एक रहस्यमय अंतहीन यात्रा'. इस साल का यह पंडाल विजुअल फैमिलिएरिटी पर कम और दिव्यता के अज्ञात स्वरूप से अधिक प्रेरित है. 

ये भी पढ़ें- 'हमें पूजा में नहीं बुलाया जाता था...', बाकियों से अलग इस रूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल  

Add Zee News as a Preferred Source

इस साल का विषय 

'केंदुआ शांति संघ दुर्गा पूजा समिति' की सदस्य शाओनी शोम ने कहा,' यह केंदुआ शांति संघ कीओर से आयोजित दुर्गा पूजा का 53वां संस्करण है और इस साल का विषय है देवी तक एक रहस्यमय अंतहीन यात्रा. हम नहीं जानते कि हमारे देवता वास्तव में कैसे दिखते हैं और हम लोगों द्वारा बताई गई बातों पर भरोसा करते हैं. ईश्वर तक पहुंचने के लिए हम जो यात्रा करते हैं यही इस साल का विषय है.' 

ये भी पढ़ें- दुर्गा पूजा कब है? संधि पूजा से सिंदूर खेला तक किस दिन निभाई जाएगी कौनसी रस्‍म?

पंडाल का मुख्य आकर्षण 

पंडाल का मुख्य आकर्षण देवी दुर्गा का हवा में तैरता हुआ चित्रण है, जो चंद्रमा की भारहीनता से प्रेरित होकर गुरुत्वाकर्षण के अभाव का प्रतीक है. 24-28 फीट ऊंची यह मूर्ती माता की दिव्य शक्ति और उनके अलौकिक सौंदर्य के प्रतिबिंब को दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है. शोम के मुताबिक इस मूर्ति को तैयार करने में पूरे 6 महीने लगे. वहीं इसमें 180 कलाकार शामिल थे. वहीं इसमें मछली पकड़ने के जाल, बांस और धातुओं जैसे इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जिसे बाद में भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है.       

FAQ 

दुर्गा पूजा का महत्व क्या है?

दुर्गा पूजा देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय का प्रतीक है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. यह त्योहार हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. 

क्या है 'निगुध' थीम?

'निगुध' एक बंगाली थीम है, जिसका अर्थ है 'छिपा हुआ', अज्ञात या रहस्यमयी. यह थीम देवी दुर्गा तक ले जाने वाली आध्यात्मिक और दार्शनिक यात्रा का पता लगाने का प्रयास करती है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

durga puja

Trending news

हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
durga puja
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
हैदराबाद में तेज बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, मौसम विभाग ने जारी की चेतावानी
hyderabad flood
हैदराबाद में तेज बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, मौसम विभाग ने जारी की चेतावानी
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
durga puja
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
Russian Woman Nina Kutina
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
Petal Gahlot
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
Rahul Gandhi
साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
Abdullah Abu Shawesh
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
amit malviya
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
Weather
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
Jammu Kashmir
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
;