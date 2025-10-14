Durgapur Gangrape: 'अगर चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे...', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां

Durgapur Gangrape Case: वह मिन्नतें कर रही थी. खुद को दरिंदों से बचाना चाहती थी. मदद के लिए पुकारना चाहती थी. लेकिन वहशी दरिंदों ने उसे ऐसी धमकी दी, जिसे सुनकर कोई भी कांप जाए. हम बात कर रहे हैं प.बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से हुए गैंगरेप की. पीड़िता ने अपने बयान में जो बताया, वो किसी को भी खौफजदा करने के लिए काफी है.

पीड़िता ने बताया कि कैसे हमलावरों ने उसे पास के जंगल में घेर लिया और पूरी तरह हावी हो गए. उसने कहा, 'हमने देखा कि वे अपनी गाड़ी छोड़कर हमारे पीछे आ रहे हैं. हम तेजी से जंगल की ओर भागने लगे. लेकिन वे तीन लोग हमारी और आ रहे थे. उन्होंने मुझे पकड़ लिया, घसीटा और जंगल में ले गए.'

'फोन छीन लिया, जंगल में ले गए'

पीड़िता ने बताया कि उन आरोपियों ने उसका फोन ले लिया और उसके दोस्त को कॉल करने के लिए कहा और जब वो नहीं आया, वे उसे जंगल के और अंदर ले गए.

पीड़िता ने बताया, 'उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ा और मेरा फोन ले लिया और दोस्त को कॉल करने के लिए कहा. जब वो नहीं आया तो मुझे जबरदस्ती लेटने पर मजबूर किया. जब मैं चिल्लाई तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने शोर मचाया तो वे और भी मर्दों को बुला लेंगे.'

शुक्रवार रात हुआ था गैंगरेप

23 वर्षीय सेकंड ईयर की मेडिकल स्टूडेंट ओडिशा के जालेश्वर की रहने वाली है और शुक्रवार की रात को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कैंपस में उसके साथ गैंगरेप किया गया था. वह अपने एक दोस्त के साथ डिनर पर गई थी, जब कुछ लोगों ने उनको देख लिया.

अब तक इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें से एक कॉलेज का पूर्व सिक्योरिटी गार्ड है और अन्य अस्पताल में काम करता है. एक बेरोजगार है और एक स्थानीय निकाय में अस्थायी तौर पर काम करता है.

पश्चिम बंगाल पुलिस के अनुसार, सभी आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाया जाएगा ताकि घटना का रीक्रिएशन किया जा सके. यह हमला कॉलेज के गेट के पास स्थित परानागंज काली बाड़ी श्मशान घाट से सटे जंगल में हुआ था. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रीक्रिएशन का मकसद पीड़िता के बयान की पुष्टि करना और हमले से जुड़ी घटनाओं के सिलसिले को जोड़ना है.

राज्य में आक्रोश की लहर

इस घटना से आक्रोश की लहर फैल गई और यह जल्द ही राजनीतिक विवाद का विषय बन गया. पीड़िता के पिता ने बंगाल की तुलना 'औरंगजेब के शासन' से की, जबकि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'दूसरे पुनर्जागरण' का अनुरोध किया.