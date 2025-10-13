तृणमूल सांसद सौगत रॉय ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात

Durgapur Rape Case: दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार कांड पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी पर विपक्ष के बढ़ते हमलों के बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा है कि महिलाओं को देर रात बाहर नहीं निकलना चाहिए और पुलिस हर इंच पर सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती. टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुए बलात्कार पर बोलते हुए कहा कि पुलिस घटना के सामने आने के बाद ही कार्रवाई कर सकती है. उन्होंने महिलाओं से सतर्क रहने का भी आग्रह किया.

यह टिप्पणी ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ शुक्रवार रात दुर्गापुर में उसके संस्थान के परिसर के बाहर कुछ लोगों द्वारा बलात्कार किए जाने के दो दिन बाद आई है. टीएमसी सांसद ने कहा कि बंगाल में ऐसे मामले दुर्लभ हैं. बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बेहतर है लेकिन महिलाओं को देर रात अपने कॉलेज नहीं छोड़ने चाहिए क्योंकि पुलिस हर जगह गश्त नहीं कर सकती. उन्होंने कहा कि हर इंच पर सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती. हर सड़क पर पुलिस तैनात नहीं की जा सकती. घटना सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई कर सकती है. इसलिए महिलाओं को भी सतर्क रहना चाहिए.

#WATCH | Kolkata, West Bengal: On the Durgapur alleged gang rape case, TMC MP Saugata Roy says, "Such cases are rare in Bengal. Women's safety in Bengal is better than in any other place... But women shouldn't leave their colleges so late at night, as the police can't patrol… pic.twitter.com/PVFeTBYC5p — ANI (@ANI) October 13, 2025

भाजपा ने घटना को लेकर सीएम ममता पर साधा निशाना

बता दें, इस घटना पर आक्रोश उस समय राजनीतिक तूफान में बदल गया जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज सामूहिक बलात्कार मामले की पीड़िता रात 12:30 बजे कैसे बाहर थी. ममता बनर्जी ने रविवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वह एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी सभी निजी मेडिकल कॉलेज किसकी जिम्मेदारी हैं? वे रात के 12:30 बजे कैसे बाहर आ गए? जहां तक ​​मुझे पता है, यह घटना जंगल क्षेत्र में हुई जांच जारी है. पुलिस ने बताया कि घटना शुक्रवार रात की है जब मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा अपनी एक सहेली के साथ डिनर के लिए बाहर गई थी. इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. भाजपा ने ममता बनर्जी से माफी मांगने और उनके इस्तीफे की मांग की है. भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है. दुर्गापुर सामूहिक रेप मामले ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. विपक्ष ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है.