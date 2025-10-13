Advertisement
trendingNow12959976
Hindi Newsदेश

तृणमूल सांसद सौगत रॉय ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात

दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार मामले में टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने विवादित बयान दिया है. उनका यह बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस हर जगह सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 13, 2025, 03:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Durgapur Rape Case: दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार कांड पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी पर विपक्ष के बढ़ते हमलों के बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा है कि महिलाओं को देर रात बाहर नहीं निकलना चाहिए और पुलिस हर इंच पर सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती. टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुए बलात्कार पर बोलते हुए कहा कि पुलिस घटना के सामने आने के बाद ही कार्रवाई कर सकती है. उन्होंने महिलाओं से सतर्क रहने का भी आग्रह किया.

यह टिप्पणी ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ शुक्रवार रात दुर्गापुर में उसके संस्थान के परिसर के बाहर कुछ लोगों द्वारा बलात्कार किए जाने के दो दिन बाद आई है. टीएमसी सांसद ने कहा कि बंगाल में ऐसे मामले दुर्लभ हैं. बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बेहतर है लेकिन महिलाओं को देर रात अपने कॉलेज नहीं छोड़ने चाहिए क्योंकि पुलिस हर जगह गश्त नहीं कर सकती. उन्होंने कहा कि हर इंच पर सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती. हर सड़क पर पुलिस तैनात नहीं की जा सकती. घटना सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई कर सकती है. इसलिए महिलाओं को भी सतर्क रहना चाहिए.

 

भाजपा ने घटना को लेकर सीएम ममता पर साधा निशाना

बता दें, इस घटना पर आक्रोश उस समय राजनीतिक तूफान में बदल गया जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज सामूहिक बलात्कार मामले की पीड़िता रात 12:30 बजे कैसे बाहर थी.  ममता बनर्जी ने रविवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वह एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी सभी निजी मेडिकल कॉलेज किसकी जिम्मेदारी हैं? वे रात के 12:30 बजे कैसे बाहर आ गए? जहां तक ​​मुझे पता है, यह घटना जंगल क्षेत्र में हुई जांच जारी है. पुलिस ने बताया कि घटना शुक्रवार रात की है जब मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा अपनी एक सहेली के साथ डिनर के लिए बाहर गई थी. इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. भाजपा ने ममता बनर्जी से माफी मांगने और उनके इस्तीफे की मांग की है. भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है. दुर्गापुर सामूहिक रेप मामले ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. विपक्ष ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Durgapur Rape Case

Trending news

डांस फ्लोर पर नाचती महिला को आया हार्ट अटैक, चेहरे के बल गिरते ही मौत; VIDEO वायरल
Viral Video
डांस फ्लोर पर नाचती महिला को आया हार्ट अटैक, चेहरे के बल गिरते ही मौत; VIDEO वायरल
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
weather update
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
Durgapur Rape Case
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
Srinagar
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
coldrif cough syrup ban
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
Indian politics
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
Kannan Gopinathan
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट
Drug
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट
राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने खड़ा किया मुस्लिम उम्‍मीदवार, 4 में कितनी सीटों पर जीत?
Rajya Sabha Election:
राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने खड़ा किया मुस्लिम उम्‍मीदवार, 4 में कितनी सीटों पर जीत?
झारखंड, मिजोरम और कश्मीर में इस दिन होगा उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन ने जारी की अधिसूचना
Election Comission
झारखंड, मिजोरम और कश्मीर में इस दिन होगा उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन ने जारी की अधिसूचना