दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता ने CM ममता से किस बात की मांगी माफी? बोले- बंगाल में रहना अब मुश्किल!

Durgapur Rape Case: दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार पीड़िता के पिता ने महिला सुरक्षा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी की आलोचना करने के बाद उनसे माफी मांगी है. उन्होंने सीएम ममता बनर्जी को मां जैसी बताया और अपनी बेटी को न्याय दिलाने में मदद की गुहार लगाई. उन्होंने कहा कि वे अब बंगाल छोड़कर ओडिशा लौटना चाहते हैं. पीड़िता के पिता ने कहा कि औरों के लिए बंगाल भले ही सोने का हो, लेकिन मेरे लिए यह अब दर्द का राज्य बन गया है. मैं यहां से जल्द निकलना चाहता हूं. बता दें, मामले में सोमवार को पीड़िता के सहपाठी को अदालत में पेश किया गया जिसे सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. यह वही लड़का है जिसके साथ पीड़िता घटना की रात डिनर पर गई थी. पिता ने कहा कि मेरी बेटी का दोस्त गिरफ्तार हुआ है. मैंने कहा है कि वह दोषी है लेकिन आगे की जांच में जो निकलेगा वही सच होगा.

5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पीड़िता के पिता ने कहा कि अगर CBI जांच होती है तो शायद बेहतर नतीजे सामने आएंगे लेकिन यह निर्णय राज्य सरकार को लेना होगा. पीड़िता के पिता ने रोते हुए कहा कि मेरी बेटी के सारे सपने खत्म हो गए हैं. कोई भी लड़की अब वह दर्द न झेले जो मेरी बेटी ने सहा है. बता दें कि इससे पहले पीड़िता के पिता ने कहा था कि मुझे पश्चिम बंगाल सरकार में से किसी का भी फोन नहीं आया है. मुझे ओडिशा महिला आयोग से फोन आया था. इस मामले में 5 गिरफ्तारियों पर पीड़िता के पिता ने कहा था कि ममता बनर्जी को इस दर्द को समझना चाहिए. मैं बंगाल सरकार से सख्त से सख्त सजा देने का आग्रह करता हूं. इससे राज्य की लड़कियां सुरक्षित महसूस करेंगी. मेरी बेटी ठीक हो रही है, इसमें कुछ दिन और लगेंगे.

बता दें, ओडिशा की रहने वाली एक मेडिकल छात्रा के साथ दुर्गापुर के पास स्थित एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बाहर गैंगरेप हुआ था. पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पीड़िता का एक साथी भी शामिल है. पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और फॉरेंसिक जांच के लिए कपड़े और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं.