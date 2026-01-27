प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक EU काउंसिल प्रेसिडेंट लुइस ने जेब से क्या निकाला, पीएम मोदी हंसते हुए ताली बजाने लगे

India eu trade deal: आज हैदराबाद में हुई प्रेस कान्फ्रेंस में भारत-ईयू की बड़ी फ्री ट्रेड डील पर चर्चा हुई, जिसमें एंटोनियो कोस्टा ने भी हिस्सा लिया और इस दौरान अपना इंडियन पासपोर्ट दिखाया. वे यूरोपीय परिषद के पहले अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले अध्यक्ष हैं और पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने भारत समेत कई देशों के साथ मजबूत कूटनीतिक रिश्ते बनाए हैं.
India eu trade deal: भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाली उस बड़े ट्रेड डील पर पूरी दुनिया की नजर थी, जिसके उपलक्ष में हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी. डील पर बात करते हुए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने अचानक अपने जेब से अपना OCI यानी प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड निकाला और कहा, "मैं एक प्रवासी भारतीय हूं." इस पर पीएम मोदी और वहां मौजूद यूरोपीय प्रतिनिधि हंस पड़े.
कौन हैं एंटोनियो कोस्टा, क्या है उनका भारत से रिलेशन?
एंटोनियो कोस्टा 2024 में यूरोपीयय परिषद के पहले अध्यक्ष बने हैं जो किसी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं. बात रही कि वो भारत से कैसे कनेक्टेड हैं तो उनके दादा गोवा से थे, जबकि उनकी दादी फ्रांसीसी-मोजाम्बिक मूल की थीं. नवंबर 2015 से अप्रैल 2024 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे. उस समय उन्होंने अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका के नेताओं के साथ मजबूत और करीबी कूटनीतिक सबंध बनाएं थे.
अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने मंगलवार को भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत के समापन के दौरान कहा कि वह भी एक ओवरसीज भारतीय नागरिक हैं. उन्होंने मीडिया को अपना OCI कार्ड दिखाते हुए यह बात कही. कोस्टा ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि हम अपने व्यापार, सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, "हम दो अरब लोगों के लिए एक बड़ा बाज़ार बना रहे हैं." कोस्टा ने यह भी जोड़ा कि व्यापार एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक संतुलक और आर्थिक विकास का आधार है.
भारत-यूरोपीय संघ की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यूरोपीय वाइन अब भारत में सस्ती कीमतों पर उपलब्ध होंगी. एक अधिकारी के अनुसार, इस समझौते के तहत भारत यूरोपीय वाइन पर आयात शुल्क में छूट देगा. समझौते के अनुसार, महंगी यूरोपीय वाइन पर लगने वाला शुल्क 150% से घटाकर 20% कर दिया जाएगा. वहीं, 2.5 यूरो से कम कीमत वाली वाइन पर कोई शुल्क छूट नहीं दी जाएगी.
यूरोपीय संघ की अध्यक्ष वोन डर लेयेन ने मंगलवार को कहा कि भारत और EU ने इतिहास रचते हुए मदर ऑफ ऑल डील हासिल की है. उन्होंने बताया कि दोनों देशों की नौसेनाएं समुद्री डकैती से निपटने के लिए संयुक्त अभ्यास करेंगी. FTA वार्ता पूरी होने के बाद मीडिया से बात करते हुए वोन डर लेयेन ने कहा कि भारत-EU स्टार्टअप पार्टनरशिप लॉन्च की जाएगी. इसके अलावा, यूरोपीय संघ एक EU गेटवे लीगल असिस्टेंस सेल भी बनाएगा, जो कानूनी सहयोग और गतिशीलता को आसान बनाएगा. वोन डर लेयेन ने यह भी कहा कि इस व्यापार समझौते से दोनों देशों में लाखों नए रोजगार के मौके मिलेंगे.
