Anant Ambani: द्वारका यात्रा, महाकुंभ सेवा और वनतारा, 2025 में दुनिया ने देखा अनंत अंबानी का बहुआयामी नेतृत्व

Anant Ambani Latest News in Hindi: देश के नामी बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बड़े बेटे अनंत अंबानी के लिए वर्ष 2025 अनेक उपलब्धियों से भरा रहा. इस साल दुनिया ने उनका बहुआयामी व्यक्तित्व देखा. उन्होंने जनसेवा के साथ ही पारिवारिक कारोबार की जिम्मेदारी भी संभाली.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 02, 2026, 11:02 PM IST
Anant Ambani achievements in 2025: रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी के बड़े बेटे अनंत अंबानी के लिए साल 2025 जीवन का एक खास और यादगार अध्याय बनकर सामने आया. यह साल आस्था, नेतृत्व, सेवा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा रहा. यह सिर्फ उपलब्धियों का साल नहीं था, बल्कि सोच, जिम्मेदारी और भविष्य की दिशा के बीच एक गहरा तालमेल दिखाने वाला साल भी था.

जामनगर से द्वारका तक 140 किलोमीटर पदयात्रा

इस यात्रा का सबसे बड़ा केंद्र रहा उनकी जामनगर से द्वारका तक 140 किलोमीटर की गई पदयात्रा. यह यात्रा भक्ति, अनुशासन और आत्मचिंतन का प्रतीक थी. इस पदयात्रा ने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया. साथ ही यह दिखाया कि सच्चा नेतृत्व विनम्रता, धैर्य और देश की संस्कृति से जुड़ाव से आता है. यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह बताने वाली थी कि नेतृत्व की शुरुआत आत्मविश्वास और सेवा से होती है.

कामकाज के मोर्चे पर भी 2025 अनंत अंबानी के लिए अहम रहा. इस साल उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में बड़ी जिम्मेदारी संभाली. उनकी भूमिका में विस्तार इस बात को दिखाता है कि वे टिकाऊ विकास, लंबे समय की सोच और समाज के लिए काम करने को प्राथमिकता दे रहे हैं. यह आज के आधुनिक नेतृत्व की पहचान बनती जा रही है.

महाकुंभ में की तीर्थयात्रियों की सेवा

इस साल का एक बड़ा आकर्षण महाकुंभ के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए किए गए सेवा कार्य रहे. इसमें स्वास्थ्य सेवाएं, यात्रा व्यवस्था और लाखों श्रद्धालुओं की मदद शामिल थी. इससे यह साफ हुआ कि सेवा की भावना उनके काम का केंद्र है.

वनतारा परियोजना को मिली पहचान

इतना ही नहीं उनके द्वारा शुरू की गई वनतारा परियोजना को भी देशभर में पहचान मिली. यह भारत की एक बड़ी वन्यजीव बचाव और संरक्षण परियोजना है. इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना गया. साल भर कई अंतरराष्ट्रीय हस्तियों ने भी वनतारा को देखा और भारत की पर्यावरण के प्रति गंभीरता को सराहा. इन सभी घटनाओं ने 2025 को ऐसा साल बना दिया, जहां आस्था और जिम्मेदारी, नेतृत्व और सेवा और प्रकृति संरक्षण एक साथ जुड़े हुए नजर आए.

