VIRAL VIDEO: बाप रे बाप! चलती ट्रेन से टकराया बाज... टूट गया कांच; फिर लोको पायलट के साथ क्या हुआ?

Viral Video: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले से एक वीडियो सामने आया है, जहां चलती ट्रेन से एक बाज टकरा गया. बाज ट्रेन के सामने लगे शीशे से टकराया, जिससे कांच टूट गया और वो लोको पायलट के केबिन में गिर गया.
Trending Photos
Viral Video: हिंदी की एक पुरानी कहावत है कि 'बाज की नजर से कोई नहीं बच सकता.' जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले से एक वीडियो सामने आया है, जहां चलती ट्रेन से एक बाज टकरा गया. बाज ट्रेन के सामने लगे शीशे से टकराया, जिससे कांच टूट गया और वो लोको पायलट के केबिन में गिर गया. अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि यह घटना बारामूला-बनिहाल ट्रेन में बिजबेहरा और अनंतनाग रेलवे स्टेशनों के बीच हुई. बाज ट्रेन से टकरा गया, जिससे विंडस्क्रीन टूट गई और पायलट घायल हो गया.
सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देख सकते हैं कि ट्रेन की विंडस्क्रीन टूटी हुई है और एक बाज केबिन में घुस गया है. राहत की बात ये है कि इस घटना में लोको पायलट को ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन उनके चेहरे पर खून के कुछ निशान दिखाई दे रहे हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, टक्कर के बाद बाज पायलट के केबिन में सुरक्षित उतर गया. इसके बाद ट्रेन को रोक दिया गया और पायलट को अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर प्राथमिक उपचार दिया गया. अधिकारी ने पुष्टि की कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और आवश्यक जांच के बाद ट्रेन अपनी यात्रा फिर से शुरू करेगी. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें पायलट स्थिति को संभालते हुए, रेडियो के माध्यम से संवाद करते हुए और टक्कर के बाद की स्थिति से निपटते हुए दिखाई दे रहे हैं.
Loco Pilot Injured After Train Suffers Bird Hit in Anantnag pic.twitter.com/f6NFjJwWn4
— Koshur newton (@KoshurNewton) November 8, 2025
बता दें कि इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है. सितंबर में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जब बेंगलुरु जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान पक्षी से टकराने के कारण रद्द कर दी गई थी. एयरलाइन के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि टेकऑफ के लिए रनवे पर टैक्सी करते समय एक चील विमान के अगले हिस्से से टकरा गई थी. एयरलाइन को उड़ान रद्द करनी पड़ी और यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी.
इसे भी पढ़ें: पिता की इस 'गलती' के चलते बच्चों में कैंसर का रिस्क! नई स्टडी ने फादर के स्पर्म से जोड़ा कनेक्शन
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.