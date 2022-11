S. Jaishankar On Article 370: विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से आर्टिकल 370 (Article 370) हटाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है. एस. जयशंकर ने कहा कि राजनीतिक मजबूरी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे देश की सीमाओं के लिए खतरा उत्पन्न हो या देश के व्यापक हितों को नुकसान पहुंचे. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए पूछा कि जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 जैसे एक अस्थाई प्रावधान के लंबे समय तक बने रहने के पीछे राजनीति के अलावा और क्या कारण था?

विदेश मंत्री की नेताओं को नसीहत

बता दें कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित आईआईएम के स्टूडेंट्स से बातचीत करते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि आर्टिकल-370 के तहत जम्मू-कश्मीर के लिए किया गया अस्थायी प्रावधान ‘राजनीति’ की वजह से 70 सालों से ज्यादा समय तक बना रहा. उन्होंने कहा, ‘राष्ट्र हित को सर्वप्रथम रखना सबसे जरूरी है. राजनीति ऐसी न हो कि देश के व्यापक हित को नुकसान पहुंचे. सभी नेताओं का सर्वप्रथम यही रूख होना चाहिए.’

आर्टिकल 370 के लंबे वक्त तक रहने के पीछे कारण

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि राजनीति ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे हमारी सीमाओं के लिए खतरा उत्पन्न हो. साल 2019 में आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी बनाए जाने के संबंध में एस. जयशंकर ने सवाल किया कि एक अस्थाई प्रावधान के इतने लंबे वक्त तक बने रहने के लिए राजनीति के अलावा और क्या वजह थी?

If you look at the whole Article 370 issue… other than the politics of the day, what was the reason for a temporary provision to continue for so long?: EAM Dr S Jaishankar in Kolkata (02.11)

