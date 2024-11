Cricket Analogy: चैंपियन ट्रॉफी पर नेताओं की भिड़ंत के बीच जयशंकर ने क्रिकेट के जरिए समझाई विदेश नीति, पाकिस्तान के जिक्र पर तालियां

S Jaishankar On India-Pakistan Relations: देश में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम के पाकिस्तान नहीं जाने का मामला सुर्खियों में है. बिहार की राजनीति में राजद नेता तेजस्वी यादव, रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा विधायक पवन जायसवाल के बीच बयानबाजी जारी है. इस बीच, विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की विदेश नीति को समझने के लिए क्रिकेट का उदाहरण देकर काफी तालियां बटोरीं.

विदेश नीति के विकास को समझाने के लिए क्रिकेट का उदाहरण

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को भारत की विदेश नीति के विकास को समझाने के लिए क्रिकेट का उदाहरण दिया. उन्होंने भारत-पाकिस्तान की एक-दूसरे के प्रति बदलती नीतियों का भी वर्णन किया, जिसमें भारत की रक्षात्मक नीति से लेकर पाकिस्तान के प्रति अधिक सक्रिय नीति तक का विकास शामिल है. इस दौरान, उनकी क्रिकेट की उपमा दिए जाने की कोशिश ने मौजूदा लोगों की खूब वाहवाही बटोरी.

"साइड-ऑन से ओपेन चेस्टेड पोजिशन तक..." ऐसे किया डिकोड

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ की आत्मकथा 'फियरलेस' के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा, "आपने कहा कि आपने उन्हें बेहतर खेला, क्योंकि पारंपरिक साइड-ऑन पोजिशन से अब आप ओपन-चेस्टेड पोजिशन पर आ गए हैं. मुझे उस समय पाकिस्तान की नीति के लिए इससे बेहतर विवरण नहीं मिल सकता था." उन्होंने कहा कि पुस्तक ने कई महत्वपूर्ण सबक बताए हैं, जो देश की विदेश नीति से मेल खाते हैं.

दुनिया में बहुत प्रतिस्पर्धा है, लेकिन सम्मान अर्जित किया जाता है

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पड़ोसी पाकिस्तान के प्रति भारत की विदेश नीति को परिभाषित करने के लिए एक बार फिर क्रिकेट की उपमा का इस्तेमाल किया. उन्होंने आगे कहा, "पहली सीख यह है कि दुनिया में बहुत प्रतिस्पर्धा है, लेकिन सम्मान अर्जित किया जाता है. इसलिए 1976 में वही क्लाइव लॉयड, जिन्होंने आप में से किसी को भी बॉडी लाइन बॉलिंग से नहीं बख्शा, वही फील्डिंग कप्तान भी थे, जिन्होंने 1983 में उस पिच को अनफिट घोषित करने की उदारता दिखाई. और कई मायनों में यह अर्जित सम्मान था."

'1983 एक महत्वपूर्ण मैच ही नहीं, बल्कि मैन ऑफ द मैच था'

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि किसी को भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 1983 एक महत्वपूर्ण मोड़ था. यह केवल एक महत्वपूर्ण मोड़ नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण मोड़ का मैन ऑफ द मैच था. एक समय पाकिस्तान ने इसे जीता और एक समय श्रीलंका ने इसे जीता. लेकिन क्रिकेट के इतिहास में यह इतना बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ कहीं और नहीं था. क्योंकि, अगर आप 1983 के बाद विश्व क्रिकेट में भारत की भूमिका को देखें, तो यह मौलिक रूप से बदल गया."

