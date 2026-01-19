‘हमें अपने पड़ोस में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मंजूर नहीं, आतंकवाद पर एस जयशंकर की पोलेंड को दो टूक

Advertisement
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पोलिश समकक्ष से दो टूक कहा कि हमें आतंकवाद के प्रति किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं है. उन्होंने अपने पोलिश विदेशमंत्री के सामने ही कहा कि पोलैंड को भी भारत की तरह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jan 19, 2026, 04:09 PM IST
India–Poland Relation: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार (19 जनवरी) को दिल्ली में पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने सुरक्षा, व्यापार और वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की. इस बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने पोलिश समकक्ष से दो टूक कहा कि हमें आतंकवाद के प्रति किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं है. उन्होंने अपने पोलिश विदेशमंत्री के सामने ही कहा कि पोलैंड को भी भारत की तरह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए. पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए एस जयशंकर ने पोलैंड से कहा कि भारत के पड़ोस में सक्रिय आतंकी ढांचे को किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं देना चाहिए.

एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेशमंत्री से बातचीत के दौरान पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत की चिंता स्पष्ट रूप से रखते हुए कहा कि ऐसे आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है. इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि स्थानीय स्थिरता तभी संभव है जब आतंकवाद को समर्थन देने वाली ताकतों पर प्रभावी रूप से बड़ा दबाव बनाया जाए. आपको बता दें कि पिछले दिनों पोलैंड ने पाकिस्तान से कश्मीर मुद्दे पर बातचीत की थी. ऐसे में एस जयशंकर के तीखे अंदाज ने पोलैंड के विदेशमंत्री को इस बात का अहसास भी करवा दिया होगा. 

इसके अलावा, एस जयशंकर ने अपने पोलिश समकक्ष से यूक्रेन युद्ध और रूसी तेल आयात को लेकर भारत की नीतियों की आलोचना पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है. जयशंकर ने कहा कि रूस से सस्ते कच्चे तेल की खरीद पर पश्चिमी देशों द्वारा भारत को निशाना बनाए जाना गलत और अन्यायपूर्ण है. उन्होंने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं और राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेता है और इस पर सवाल उठाना उचित नहीं है. पोलैंड के विदेशमंत्री सिकोर्स्की ने भी वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, यूक्रेन संघर्ष और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों पर भारत की भूमिका की सराहना की. दोनों नेताओं ने रक्षा, प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई. 

