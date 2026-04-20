140 देशों की नजर अब भारत पर! आखिर कैसे प्लास्टिक के खिलाफ 'ग्लोबल लीडर' बनकर उभरा भारत?

Plastic Free Future: आज के समय में दुनिया भर में लोग प्लास्टिक प्रदूषण के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं. यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम (UNEP) के मुताबिक, ग्लोबल लेवल पर बनने वाले कुल प्लास्टिक का 36 प्रतिशत हिस्सा 'सिंगल-यूज प्लास्टिक' (एक बार इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक) है. उससे भी ज्यादा गंभीर चिंता यह है कि इसमें से लगभग 85 प्रतिशत प्लास्टिक कचरे को सही तरीके से मैनेज नहीं किया जाता है, जो हमारे समुद्र और मिट्टी को जहरीला बना रहा है. इस ग्लोबल चैलेंज के बीच भारत दुनिया भर के लिए मिसाल बन गया है.

सिंगल-यूज प्लास्टिक पर भारत का ठोस कदम

सिंगल-यूज प्लास्टिक के खिलाफ भारत एक ठोस कदम उठा रहा है. भारत ने साइंटिफिक ग्राउंड पर 19 तरह के सिंगल-यूज प्लास्टिक आइटम्स पर प्रतिबंध लगाया है. इस नीति के तहत भारत 'क्राइटेरिया-बेस्ड मॉडल' पर काम करता है. इसमें किसी भी प्लास्टिक वस्तु को प्रतिबंधित करने से पहले उसकी जरूरत, आर्थिक मूल्य और पर्यावरण पर उसके असर का गहराई से अध्ययन किया जाता है. इसके तहत लगभग 40 अलग-अलग उत्पादों (जैसे स्ट्रॉ, ईयरबड्स और कैरी बैग) की जांच के बाद सबसे ज्यादा हानिकारक 19 वस्तुओं को बाजार से पूरी तरह से बाहर करने का फैसला लिया गया.

दुनिया के लिए मिसाल है भारत

भारत का यह मॉडल अब पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया है. अंतरराष्ट्रीय 'प्लास्टिक प्रदूषण संधि' (Plastic Pollution Treaty) में भारत के इस मॉडल को आधार बनाया जा रहा है और 140 से ज्यादा देश भारत की तरह ही वैश्विक प्रतिबंधों की मांग कर रहे हैं. इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अब उन बातों को प्राथमिकता दी जा रही है, जो भारत पहले ही लागू कर चुका है, जैसे कि प्लास्टिक का विकल्प ढूंढना और उसे रीसायकल करना. यह वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत और नेतृत्व को दर्शाता है.

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पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद

प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना पर्यावरण के लिए फायदेमंद होने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के लिए बेहद फायदेमंद है. एक अनुमान के अनुसार, अगर दुनिया भर में 2028 तक इन हानिकारक प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो सरकारों के कचरा प्रबंधन के लगभग 12 बिलियन डॉलर बच सकते हैं. इतना ही नहीं, इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान भी 2 ट्रिलियन डॉलर तक कम हो सकते हैं. इसके साथ ही जूट और कागज जैसे दूसरे विकल्प बाजार में तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे नए रोजगार पैदा होंगे.

प्लास्टिक फ्री भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 'स्वच्छ भारत' से लेकर 'प्लास्टिक फ्री भारत' तक का सफर तय किया है, जो दुनिया को एक नई दिशा दिखा रहा है. आज भारत के पास इस समस्या से निपटने का सही अनुभव और तकनीक है, जिससे भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है. अगर दूसरे देश भारत के इस तरीके को अपनाते हैं, तो आने वाले पीढ़ियों को एक सुरक्षित और प्लास्टिक मुक्त धरती मिल सकती है.