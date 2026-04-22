देश में गहराता जल संकट, 60 करोड़ लोग प्यासे; गंदे पानी का रीसायकल ही आखिरी उम्मीद!

Water Scarcity in India: नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के लगभग 60 करोड़ लोग पानी की भयंकर कमी का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण महिलाओं को रोजाना कई किलोमीटर दूर से पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है और शहरों का ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से गिर रहा है. रिपोर्ट यह भी चेतावनी देती है कि साफ पानी न मिलने से देश में हर साल करीब 2 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं. भारत दुनिया में ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा उपभोक्ता है. भारत हर साल लगभग 253 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM), जो दुनिया के कुल उपयोग का करीब 25 प्रतिशत है, लेकिन उत्तर-पश्चिमी राज्यों में इसका स्तर इतनी तेजी से घट रहा है कि 2030 तक पानी की मांग आपूर्ति से दोगुनी हो जाएगी. ऐसे में इस भयंकर संकट से निकलने का एकमात्र रास्ता '3R' (Reduce, Recycle, Reuse) नीति को अपनाना है.

भारत में गंदा पानी-समस्या और समाधान

वर्तमान समय में भारत से निकलने वाला कुल वेस्ट वाटर का केवल 28 से 30 प्रतिशत ही साफ हो पाता है. बाकी गंदा पानी नदियों में मिलकर उन्हें खराब कर रहा है. इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार 'AMRUT' मिशन के तहत 34,467 करोड़ रुपये के भारी निवेश के साथ 889 सीवरेज प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है. इसका मकसद शहरों से निकलने वाले सीवेज को साफ करने के लिए बड़े प्लांट लगाना है, जिससे रोजाना करोड़ों लीटर पानी को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया जा सके और हमारी नदियां भी साफ रहें.

क्या है वेस्टवॉटर रीजूज और इसके प्रकार ?

'वेस्ट वाटर रीयूज' का मतलब गंदे पानी को कचरा समझकर फेंकने के बजाय उसे साफ करके फिर से काम में लाना है. इसे दो तरह से किया जा सकता है. पहला ग्रे वाटर, जो हमारे नहाने, कपड़े धोने या बर्तन साफ करने से निकलता है. इसे साफ करना काफी आसान होता है. वहीं दूसरा ब्लैक वाटर है, जो टॉयलेट से निकलता है. इसे साफ करने के लिए थोड़ी बड़ी और एडवांस मशीनों की जरूरत पड़ती है. अगर हम इस पानी को सही से ट्रीट करें, तो यह किसी खजाने से कम नहीं है.

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पानी का दोबारा इस्तेमाल कहां होगा ?

साफ किए हुए पानी को आप कई जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल फैक्ट्रियों में मशीनों को ठंडा करने, पार्कों और बगीचों की सिंचाई करने या गाड़ियां धोने के काम में किया जा सकता है. खेतों में भी खाद और खिंचाई के लिए इस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसा करने से टॉयलेट फ्लश करने या सफाई जैसे कामों के लिए पीने वाले साफ पानी को बर्बाद नहीं करना पड़ेगा. दुनिया के कई देश पहले से ऐसा काम कर रहे हैं और अब भारत भी इसी राह में आगे बढ़ रहा है.