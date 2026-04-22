Advertisement
trendingNow13187939
Hindi Newsदेशदेश में गहराता जल संकट, 60 करोड़ लोग प्यासे; गंदे पानी का रीसायकल ही आखिरी उम्मीद!

देश में गहराता जल संकट, 60 करोड़ लोग प्यासे; गंदे पानी का रीसायकल ही आखिरी उम्मीद!

Earth Day 2026: भारत में पानी की भारी कमी है और जमीन के नीचे का पानी (Ground Water) तेजी से खत्म हो रहा है. इस संकट से बचने के लिए अब गंदे पानी को फेंकने के बजाय उसे '3R' तकनीक से साफ कर दोबारा इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है. इस पानी का इस्तेमाल खेती, पार्कों और फैक्ट्रियों में किया जा सकता है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Apr 22, 2026, 11:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देश में गहराता जल संकट, 60 करोड़ लोग प्यासे; गंदे पानी का रीसायकल ही आखिरी उम्मीद!

Water Scarcity in India: नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के लगभग 60 करोड़ लोग पानी की भयंकर कमी का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण महिलाओं को रोजाना कई किलोमीटर दूर से पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है और शहरों का ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से गिर रहा है. रिपोर्ट यह भी चेतावनी देती है कि साफ पानी न मिलने से देश में हर साल करीब 2 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं. भारत दुनिया में ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा उपभोक्ता है. भारत हर साल लगभग 253 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM), जो दुनिया के कुल उपयोग का करीब 25 प्रतिशत है, लेकिन उत्तर-पश्चिमी राज्यों में इसका स्तर इतनी तेजी से घट रहा है कि 2030 तक पानी की मांग आपूर्ति से दोगुनी हो जाएगी. ऐसे में इस भयंकर संकट से निकलने का एकमात्र रास्ता '3R' (Reduce, Recycle, Reuse) नीति को अपनाना है. 

भारत में गंदा पानी-समस्या और समाधान

वर्तमान समय में भारत से निकलने वाला कुल वेस्ट वाटर का केवल 28 से 30 प्रतिशत ही साफ हो पाता है. बाकी गंदा पानी नदियों में मिलकर उन्हें खराब कर रहा है. इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार 'AMRUT' मिशन के तहत 34,467 करोड़ रुपये के भारी निवेश के साथ 889 सीवरेज प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है. इसका मकसद शहरों से निकलने वाले सीवेज को साफ करने के लिए बड़े प्लांट लगाना है, जिससे रोजाना करोड़ों लीटर पानी को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया जा सके और हमारी नदियां भी साफ रहें. 

क्या है वेस्टवॉटर रीजूज और इसके प्रकार ?

'वेस्ट वाटर रीयूज' का मतलब गंदे पानी को कचरा समझकर फेंकने के बजाय उसे साफ करके फिर से काम में लाना है. इसे दो तरह से किया जा सकता है. पहला ग्रे वाटर, जो हमारे नहाने, कपड़े धोने या बर्तन साफ करने से निकलता है. इसे साफ करना काफी आसान होता है. वहीं दूसरा ब्लैक वाटर है, जो टॉयलेट से निकलता है. इसे साफ करने के लिए थोड़ी बड़ी और एडवांस मशीनों की जरूरत पड़ती है. अगर हम इस पानी को सही से ट्रीट करें, तो यह किसी खजाने से कम नहीं है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पानी का दोबारा इस्तेमाल कहां होगा ?

साफ किए हुए पानी को आप कई जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल फैक्ट्रियों में मशीनों को ठंडा करने, पार्कों और बगीचों की सिंचाई करने या गाड़ियां धोने के काम में किया जा सकता है. खेतों में भी खाद और खिंचाई के लिए इस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसा करने से टॉयलेट फ्लश करने या सफाई जैसे कामों के लिए पीने वाले साफ पानी को बर्बाद नहीं करना पड़ेगा. दुनिया के कई देश पहले से ऐसा काम कर रहे हैं और अब भारत भी इसी राह में आगे बढ़ रहा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Earth Day 2026

Trending news

दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां है? धरती के अंदर बर्फ की दीवार क्यों बनाते हैं
iran america war
दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां है? धरती के अंदर बर्फ की दीवार क्यों बनाते हैं
बंगाल में वोटिंग से पहले बड़ा एक्शन! दागी अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा
West Bengal Election 2026
बंगाल में वोटिंग से पहले बड़ा एक्शन! दागी अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा
बाहर से आए पार्टी वर्कर Out... बंगाल में अब प्रत्याशियों के लिए भी 'लक्ष्मण रेखा'
West Bengal Assembly Election 2026
बाहर से आए पार्टी वर्कर Out... बंगाल में अब प्रत्याशियों के लिए भी 'लक्ष्मण रेखा'
चुनाव से एक दिन पहले सियासी पलटी! AJUP उम्मीदवारों ने छोड़ी पार्टी, TMC में वापसी
West Bengal Election 2026
चुनाव से एक दिन पहले सियासी पलटी! AJUP उम्मीदवारों ने छोड़ी पार्टी, TMC में वापसी
'उन्हें भुलाया नहीं जाएगा'... पहलगाम हमले की पहली बरसी पर इस तस्वीर से दहल जाएगा पाक
April 22 Pahalgam attack
'उन्हें भुलाया नहीं जाएगा'... पहलगाम हमले की पहली बरसी पर इस तस्वीर से दहल जाएगा पाक
3000 रुपये में बेच दिया ईमान... ये दो लोग चाहते, तो पहलगाम हमला रोका जा सकता था
April 22 Pahalgam attack
3000 रुपये में बेच दिया ईमान... ये दो लोग चाहते, तो पहलगाम हमला रोका जा सकता था
नंदीग्राम में वोटिंग से पहले सख्त कदम: EC ने बदला ऑब्जर्वर, अब इन्हें मिली कमान
West Bengal Election 2026
नंदीग्राम में वोटिंग से पहले सख्त कदम: EC ने बदला ऑब्जर्वर, अब इन्हें मिली कमान
सरकारी अस्पताल में गार्ड बना सर्जन, भगवान भरोसे हुई मरीज की सर्जरी; कौन है जिम्मेदार
DNA
सरकारी अस्पताल में गार्ड बना सर्जन, भगवान भरोसे हुई मरीज की सर्जरी; कौन है जिम्मेदार
रात में बैन और दिन में अकेले की सवारी, बंगाल में वोटिंग से पहले EC ने बदले नियम
Bengal Assembly Elections
रात में बैन और दिन में अकेले की सवारी, बंगाल में वोटिंग से पहले EC ने बदले नियम
डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट्स-फ्री फॉरेन ट्रिप्स पर लगेगी लगाम? सरकार का बड़ा एक्शन
Drug Marketing
डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट्स-फ्री फॉरेन ट्रिप्स पर लगेगी लगाम? सरकार का बड़ा एक्शन