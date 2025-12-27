Earthquake: असम से ताइवान तक कांपी धरती, भूकंप से दहशत में आए लोग, हिल गईं गगनचुंबी इमारतें

Earthquake India to Taiwan: भारत से लेकर ताइवान तक भूकंप के झटकों ने लोगों में दहशत फैला दी है. ताइवान में तो भूकंप की तीव्रता 7 मैग्नीट्यूड तक रही जिससे वहां के लोगों में दहशत का माहौल बन गया. वहीं राजधानी ताइपे में भूकंप के तेज झटकों से कई गगनचुंबी इमारतें भी हिलने लगी. ऐसे में एक बार तो वहां रहने वाले लोगों की सांसें भी थम सी गईं थी. वहीं भारत के नॉर्थईस्ट राज्य असम में भी 4.4 मैग्नीट्यूड की तीव्रता का भूकंप आया जिससे वहां भी थोड़ी हलचल पैदा हुई लेकिन वहां थोड़ी ही देर में सबकुछ सामान्य हो गया.

ताइवान के भूद्वीप की मौसम एजेंसी ने बताया कि शनिवार को ताइवान के उत्तर-पूर्वी तट पर 7.0 तीव्रता का भूकंप आया. ताइवान के सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, भूकंप का केंद्र यिलान रहा जो कि शहर से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था. भूकंप के केंद्र के सटीक कोऑर्डिनेट्स 24.69°N, 122.08°E थे, और भूकंप की गहराई 72.8 किमी थी. राजधानी ताइपे में भूकंप के तेज़ झटकों की वजह से वहां की ऊंची इमारतें भी हिलने लगी थीं. मौसम एजेंसी ने भूकंप को तीव्रता चार कैटेगरी का बताया, जिसका मतलब है कि हल्का नुकसान हो सकता है.

किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं

न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि नेशनल फायर एजेंसी ने कहा कि किसी भी नुकसान या हताहतों का पता लगाने के लिए आकलन किया जा रहा है, और अभी तक किसी बड़े नुकसान की कोई तत्काल रिपोर्ट नहीं मिली है. ताइवान पावर कंपनी के अनुसार, तेज़ झटकों के बाद यिलान में 3,000 से ज़्यादा घरों में कुछ समय के लिए बिजली चली गई. ताइवान में ये भूकंप इस सप्ताह का दूसरा बड़ा भूकंप था. इससे पहले बुधवार को 6.1 तीव्रता का भूकंप ताइवान के दक्षिण-पूर्वी तटीय काउंटी ताइतुंग में आया था. उस भूकंप से भी ताइपे में इमारतें हिलने लगीं थीं.

टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर है ताइवान, आए दिन आते हैं भूकंप

तब उस भूकंप की गहराई लगभग 11.9 किमी थी. इस झटके से दक्षिण-पूर्वी काउंटी के एक सुपरमार्केट में शेल्फ से सामान नीचे गिर गया था. ताइवान दो टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन के पास स्थित है और भूकंप संभावित क्षेत्र है. इसलिए यहां पर आए दिन भूकंप आया करते हैं. इसके पहले अप्रैल 2024 में ताइवान में 7.4 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आया था. इस दैवीय आपदा में लगभग 17 लोगों की जान चली गई थी. इसके पहले साल 2016 में आए भूकंप में ताइवान के 100 से भी ज्यादा लोगों ने जान गवांई थी. जबकि साल 1999 में 7.3 तीव्रता के ज़्यादा शक्तिशाली भूकंप में ताइवान के 2,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे.

असम में भी भूकंप के झटके

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, शनिवार शाम को असम के उदलगुरी जिले में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप के झटके भारतीय समयानुसार शाम 6:12:48 बजे महसूस किए गए. इस भूकंप का केंद्र 26.72° उत्तरी अक्षांश और 92.31° पूर्वी देशांतर पर 10 किलोमीटर की गहराई पर था. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने सोशल मीडिया के X प्लेटफार्म पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया, 'भूकंप की तीव्रता: 4.4, तारीख: 27/12/2025 18:12:48 IST, अक्षांश: 26.72 N, देशांतर: 92.31 E, गहराई: 10 Km, स्थान: उदलगुरी, असम.'

