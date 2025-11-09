Advertisement
Hindi Newsदेश

Earthquake: भूकंप के तेज झटके से कांपी Andaman and Nicobar की धरती, जानें कितनी रही तीव्रता

Earthquake in Andaman And Nicobar Islands: राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, रविवार (9 नवंबर) को दोपहर 12:06 बजे अंडमान सागर में भूकंप के जोरदार झटके लगे। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई। 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 09, 2025, 01:47 PM IST
Earthquake in Andaman And Nicobar Islands: राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, रविवार (9 नवंबर) को दोपहर 12:06 बजे अंडमान सागर में भूकंप के जोरदार झटके लगे। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र 12.49° उत्तरी अक्षांश और 93.83° पूर्वी देशांतर पर, 90 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। भूकंप का झटका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई हिस्सों में महसूस किया गया, लेकिन किसी के हताहत होने या किसी बड़े नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है। स्थानीय अधिकारियों ने निवासियों को शांत रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है।

 

एजेंसी के अनुसार, भूकंप का केंद्र Diglipur, Andaman and Nicobar island, India से 126 किलोमीटर दक्षिणपूर्व (SE) में था. भूकंप भारतीय समयानुसार 12:06 PM बजे सतह से 90 किलोमीटर की गहराई में आया. भूकंप विज्ञानियों ने बताया कि इंडो-ऑस्ट्रेलियाई और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण यह क्षेत्र भूकंपीय रूप से सक्रिय है। 5.4 तीव्रता के भूकंप को मध्यम माना जाता है, लेकिन 90 किलोमीटर की गहराई पर सतह पर महसूस होने वाली तीव्रता कम हो सकती है।

बता दें कि हाल के हफ्तों में भारत में आया यह पहला भूकंप नहीं है। पिछले महीने, असम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया था। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, भूकंप भारतीय समयानुसार शाम 4:41 बजे आया, जिसका केंद्र उदलगुरी ज़िले में जमीन से सिर्फ 5 किलोमीटर की गहराई पर था। गुवाहाटी और आसपास के इलाकों के निवासी दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि तत्काल किसी हताहत या बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन भूकंप के झटके भूटान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में भी महसूस किए गए, जिससे इस क्षेत्र की भूकंपीय संवेदनशीलता उजागर हुई।

