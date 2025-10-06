शाम को थर्राया पाकिस्तान, रात में भारत से लेकर म्यांमार तक डोली धरती, सिहर उठे लोग

Earthquake in India and Myanmar: जम्मू-कश्मीर में बीती रात करीब पौने तीन बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए. हालांकि इन भूकंपों की तीव्रता कम होने से कोई बड़ा नुकसान यानी जान-माल का नुकसान नहीं हुआ. जम्मू-कश्मीर के डोडा में भूकंप रात 02 बजकर 47 मिनट पर आया. जिसकी तीव्रता 3.6 और केंद्र धरती के नीटे पांच किलोमीटर था. इसी तरह म्यामांर में भी धरती डोली तो लोग घरों से बाहर निकलकर पार्क की ओर भागे. रविवार की शाम पाकिस्तान में भी भूकंप आया.

म्यांमार के हालात बिगड़े

म्यांमार में बीते एक हफ्तों से धरती लगातार डोल रही है. बीती रात करीब एक बजे भूकंप आया. म्यांमार में भूकंप की तीव्रता 3.6 रही. इससे पहले रविवार की शाम को पाकिस्तान में भूकंप आया था. म्यांमार में तीन दिन पहले भी भूकंप आया था. ऐसे लगातार आ रहे भूकंप से स्थानीय लोगों में दहशत है.

ये भी पढ़ें- 24 घंटे के भीतर दूसरी बार भूकंप के झटकों से दहला पाकिस्तान, धरती डोली तो घरों को छोड़ बाहर भागे लोग

भूकंप के हिसाब से पूरा पाकिस्तान संवेदनशील

उथले भूकंप आमतौर पर गहरे भूकंपों की तुलना में अधिक खतरनाक होते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि उथले भूकंपों से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों की सतह तक पहुंचने की दूरी कम होती है, जिसके परिणामस्वरूप ज़मीन का कंपन अधिक होता है और संरचनाओं को अधिक नुकसान और अधिक जनहानि हो सकती है. पाकिस्तान दुनिया के सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय देशों में से एक है, भूकंप आते हैं और विनाशकारी होते हैं.

पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति इसके कुछ क्षेत्रों को भूकंप के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित-बाल्टिस्तान जैसे उच्च-जोखिम वाले क्षेत्र शामिल हैं, क्योंकि ये मुख्य केंद्रीय दबाव जैसी प्रमुख भ्रंश रेखाओं के नजदीक हैं. बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित-बाल्टिस्तान जैसे प्रांत जो यूरेशियन प्लेट के दक्षिणी किनारे पर स्थित हैं, वहां अक्सर भूकंप आते हैं. वहीं पाकिस्तान का सिंध और पंजाब भारतीय प्लेट के उत्तर-पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं, ऐसे में प्लेट के टकराने की आशंका बनी रहती है.(ANI)