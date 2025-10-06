Advertisement
trendingNow12949408
Hindi Newsदेश

शाम को थर्राया पाकिस्तान, रात में भारत से लेकर म्यांमार तक डोली धरती, सिहर उठे लोग

Jammu Kashmir earthquake: एशियाई महाद्वीप में धरती की टेक्टॉनिक प्लेट्स आपस में लगातार टकरा रही हैं. बीते कुछ महीनों से लगातार भूकंप आ रहे हैं. जापान से लेकर पाकिस्तान और इंडिया तक भूकंप आ चुका है.  

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 06, 2025, 04:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

earthquake hits India Myanmar
earthquake hits India Myanmar

Earthquake in India and Myanmar: जम्मू-कश्मीर में बीती रात करीब पौने तीन बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए. हालांकि इन भूकंपों की तीव्रता कम होने से कोई बड़ा नुकसान यानी जान-माल का नुकसान नहीं हुआ. जम्मू-कश्मीर के डोडा में भूकंप रात 02 बजकर 47 मिनट पर आया. जिसकी तीव्रता 3.6 और केंद्र धरती के नीटे पांच किलोमीटर था. इसी तरह म्यामांर में भी धरती डोली तो लोग घरों से बाहर निकलकर पार्क की ओर भागे. रविवार की शाम पाकिस्तान में भी भूकंप आया. 

म्यांमार के हालात बिगड़े 

म्यांमार में बीते एक हफ्तों से धरती लगातार डोल रही है. बीती रात करीब एक बजे भूकंप आया. म्यांमार में भूकंप की तीव्रता 3.6 रही. इससे पहले रविवार  की शाम को पाकिस्तान में भूकंप आया था. म्यांमार में तीन दिन पहले भी भूकंप आया था. ऐसे लगातार आ रहे भूकंप से स्थानीय लोगों में दहशत है.

ये भी पढ़ें- 24 घंटे के भीतर दूसरी बार भूकंप के झटकों से दहला पाकिस्तान, धरती डोली तो घरों को छोड़ बाहर भागे लोग 

भूकंप के हिसाब से पूरा पाकिस्तान संवेदनशील

उथले भूकंप आमतौर पर गहरे भूकंपों की तुलना में अधिक खतरनाक होते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि उथले भूकंपों से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों की सतह तक पहुंचने की दूरी कम होती है, जिसके परिणामस्वरूप ज़मीन का कंपन अधिक होता है और संरचनाओं को अधिक नुकसान और अधिक जनहानि हो सकती है. पाकिस्तान दुनिया के सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय देशों में से एक है,  भूकंप आते हैं और विनाशकारी होते हैं.

पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति इसके कुछ क्षेत्रों को भूकंप के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित-बाल्टिस्तान जैसे उच्च-जोखिम वाले क्षेत्र शामिल हैं, क्योंकि ये मुख्य केंद्रीय दबाव जैसी प्रमुख भ्रंश रेखाओं के नजदीक हैं. बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित-बाल्टिस्तान जैसे प्रांत जो यूरेशियन प्लेट के दक्षिणी किनारे पर स्थित हैं, वहां अक्सर भूकंप आते हैं. वहीं पाकिस्तान का सिंध और पंजाब भारतीय प्लेट के उत्तर-पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं, ऐसे में प्लेट के टकराने की आशंका बनी रहती है.(ANI)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

earthquake

Trending news

शाम को थर्राया पाकिस्तान, रात में भारत से म्यांमार तक डोली धरती, सिहर उठे लोग
earthquake
शाम को थर्राया पाकिस्तान, रात में भारत से म्यांमार तक डोली धरती, सिहर उठे लोग
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
Manipur
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
Bhiwandi Fire
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
Manipur
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
bengaluru news
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, इस राज्य में मिला ड्रोन और आइस ड्रग!
BSF foils smuggling plot
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, इस राज्य में मिला ड्रोन और आइस ड्रग!
आखिरी चाल की तैयारी में मॉनसून! 6 अक्टूबर को काट सकता है 'गदर', IMD का अलर्ट जारी
weather update
आखिरी चाल की तैयारी में मॉनसून! 6 अक्टूबर को काट सकता है 'गदर', IMD का अलर्ट जारी
'तुम्हारे बाप का पाकिस्तान नहीं, यह हिंदुस्तान है'; भड़के बीजेपी नेता
Nitesh Rane
'तुम्हारे बाप का पाकिस्तान नहीं, यह हिंदुस्तान है'; भड़के बीजेपी नेता
मिसाइलों की गर्जन, टॉरपीडो का दम और रॉकेट्स की...हिंद महासागर में गरजी भारतीय नेवी
Navy
मिसाइलों की गर्जन, टॉरपीडो का दम और रॉकेट्स की...हिंद महासागर में गरजी भारतीय नेवी
पायलट्स पर तो फोड़ दिया था ठीकरा, क्या होगी बोइंग 787 के कलपुर्जों की जांच? हुई मांग
Boeing 787
पायलट्स पर तो फोड़ दिया था ठीकरा, क्या होगी बोइंग 787 के कलपुर्जों की जांच? हुई मांग
;