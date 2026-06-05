हिमाचल से लेकर पाकिस्तान तक तेज भूकंप के झटकों से डोली धरती, कांगड़ा में 4.3 तो लाहौर में 4.8 रही तीव्रता

Kangra Earthquake: देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भूकंप आया है. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मैग्नीट्यूड मापी गई. भूकंप के झटके धर्मशाला से 18 किमी दूर महसूस किए गए.
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Himachal Pradesh Earthquake: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भूकंप से धरती डोली है. धर्मशाला से 18 किमी दूर इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई है. इसके चलते राज्य के कई हिस्सों में तेज झटके महसूस किए गए. इस भूकंप का असर पाकिस्तान के लाहौर में भी देखा गया. यहां जोरदार भूकंप के झटकों से लोग घरों से बाहर निकल गए. इसकी तीव्रता 4.8 मापी गई. शेखुपुरा, कसूर और मुरीदके में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए
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