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Hindi Newsदेशहिमाचल से लेकर पाकिस्तान तक तेज भूकंप के झटकों से डोली धरती, कांगड़ा में 4.3 तो लाहौर में 4.8 रही तीव्रता

हिमाचल से लेकर पाकिस्तान तक तेज भूकंप के झटकों से डोली धरती, कांगड़ा में 4.3 तो लाहौर में 4.8 रही तीव्रता

Kangra Earthquake: देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भूकंप आया है. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता  4.3 मैग्नीट्यूड मापी गई. भूकंप के झटके धर्मशाला से 18 किमी दूर महसूस किए गए.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jun 05, 2026, 11:00 PM IST
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हिमाचल से लेकर पाकिस्तान तक तेज भूकंप के झटकों से डोली धरती, कांगड़ा में 4.3 तो लाहौर में 4.8 रही तीव्रता

Himachal Pradesh Earthquake: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भूकंप से धरती डोली है. धर्मशाला से 18 किमी दूर इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई है. इसके चलते राज्य के कई हिस्सों में तेज झटके महसूस किए गए. इस भूकंप का असर पाकिस्तान के लाहौर में भी देखा गया. यहां जोरदार भूकंप के झटकों से लोग घरों से बाहर निकल गए. इसकी तीव्रता 4.8 मापी गई. शेखुपुरा, कसूर और मुरीदके में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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