/Assam Earthquake: असम में डोली धरती, 5.7 तीव्रता के भूकंप से भूटान भी दहला, चीन तक असर

Assam earthquake: असम के लोग जब सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी भूकंप के तेज झटकों से धरती डोली तो वो सहम उठे. रविवार की रात 11 बजकर 06 मिनट पर नॉर्थ-ईस्ट के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप का केंद्र असम में ही था. इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई है. असम के अलावा भूटान और चीन में भी भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक भूटान और चीन के लोग भी घबराकर घरों से बाहर निकल आए.
भूकंप चेतावनी प्रणाली के मुताबिक, 7 जून की रात लगभग 11:06 बजे भूटान के पास लगभग 5.7 तीव्रता का भूकंप आया था. जिसका केंद्र असम के कुछ हिस्सों से लगभग 252 किलोमीटर दूर था. इसके साथ पूर्वोत्तर भारत के कई अन्य क्षेत्रों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. भारत समेत नेपाल में भी रविवार की रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. भारत में इस भूकंप का मुख्य असर असम में देखने को मिला है. शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस हुए.
इससे पहले दिसंबर, 2025 में वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा था कि भारत को ढोने वाली भारतीय टेक्टोनिक प्लेट दो हिस्सों में बंट रही है. वैज्ञानिकों ने एक स्टडी में पता लगाया है कि इसका निचला घना हिस्सा अलग होकर पृथ्वी की मेंटल (आंतरिक परत) में धंस रहा है. इस प्रक्रिया को 'डेलामिनेशन' कहते हैं. यह खोज हिमालय क्षेत्र में भूकंप के पैटर्न को बदल सकती है.
आपको बताते चलें कि इससे पहले पांच जनवरी, 2026 को तड़के असम में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया था.
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