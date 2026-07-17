/तेज झटकों से डोली मेक्सिको की धरती, 7.4 तीव्रता के भूकंप से सहमे लोग; अफरातफरी का माहौल

Breaking News Mexico: मेक्सिको में 7.4 की तीव्रता के साथ भयंकर भूकंप आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के दक्षिणी राज्य चियापास के पास इसका केंद्र था. इस शक्तिशाली भूकंप की वजह से मेक्सिको समेत आसपास के कई देशों में धरती डोलने से लोग दहशत में आ गए.
अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, भूकंप का एपिसेंटर प्यूर्टो मादेरो के नजदीक था. USGS ने अपने बयान में कहा कि भूकंप करीब 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर आया, जिसके कारण झटकों की तीव्रता काफी तेज रही और लोग दहशत में नजर आए.
शुक्रवार को मैक्सिको के सबसे दक्षिणी राज्य चियापास के तट के पास 7.3 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया, जिससे सुनामी की चेतावनी जारी की गई और पड़ोसी देशों ग्वाटेमाला और अल साल्वाडोर में इमारतें हिल गईं.
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— Julián david Chica balaguera (@david_juli22894) July 17, 2026
न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने एक चश्मदीद के हवाले से बताया कि ग्वाटेमाला सिटी में महसूस हुए भूकंप के तेज झटकों से इमारतें हिल गईं और कुछ लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए. ग्वाटेमाला की स्थानीय मीडिया ने फुटेज दिखाई जिसमें सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू होने के बाद कर्मचारी एक सरकारी इमारत से बाहर निकल रहे थे.
भूकंप का सामना करने वाले लोगों ने रॉयटर्स से अपना डर बयान किया. ग्वाटेमाला सिटी निवासी 29 साल के अकाउंटेंट अलेक्जेंडर वाल्डेज ने रॉयटर्स को बताया कि वो बहुत डर गए थे, क्योंकि उन्हें वेनेजुएला में हाल ही में आए भूकंप की याद आ गई थी.
बकौल वाल्डेज- मैं तेजी से बाहर भागकर सीढ़ियों से नीचे उतरा क्योंकि मैं आठवीं मंजिल पर रहता हूं. झटके रुक नहीं रहे थे. वहीं अपनी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर रहने वाले 43 साल के एडोल्फो जकारियास ने बताया कि जैसे ही झटके महसूस हुए, उन्होंने एक मजबूत खंभे के नीचे पनाह ली.
भूकंप के भयानक झटकों के बाद, अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली केंद्र ने कहा कि भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले तटों पर खतरनाक सुनामी लहरें उठ सकती हैं. एजेंसी ने यह भी कहा, मैक्सिको और ग्वाटेमाला के कुछ तटों पर लहरें ज्वार के स्तर से 0.3 मीटर से 1 मीटर ऊपर तक उठ सकती हैं.
हालांकि मैक्सिको के नौसेना सचिव रेमुंडो मोरालेस ने कहा कि पानी का स्तर आधे मीटर से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों को अभी समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी है.
आपको बताते चलें कि वेनेजुएला अभी तक 24 जून को आए भूकंप के दो भीषण झटकों के असर से उबर नहीं पाया है. वहां एक मिनट से भी कम समय के अंतराल पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के झटके महसूस किए गए थे, जिनसे काराकस और आस-पास के तटीय इलाकों में इमारतें गिर गई थीं और लंबे समय तक बचाव और राहत कार्य चलाना पड़ा था. करीब 4734 लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोग लापता थे.