Earthquake News: देर रात आया भूकंप, हिल गई दीवारें; डर से कांप उठे लोग

Delhi NCR Earthquake: रविवार देर रात जब लोग अपने घरों में सोए हुए थे, तब उत्तर भारत समेत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान भूकंप के झटकों से हिल उठे. इसकी वजह से दिल्ली-एनसीआर में काफी लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए.
Earthquake News: उत्तरी भारत में जोरदार भूकंप के झटके आए हैं. इसका केंद्र अफगानिस्तान-पाकिस्तान बॉर्डर के पास बताया जा रहा है. वहां पर भूकंप की तीव्रता 6.2 रिक्टर स्केल रही है. इसकी वजह से दिल्ली-एनसीआर समेत पाकिस्तान से लगने वाले उत्तरी भारत के इलाके भी कांप उठे. फिलहाल जान माल के नुकसान का पता नहीं चल सका है.
चार देशों में महसूस हुए भूकंप के झटके
रिपोर्ट के मुताबिक, यह भूकंप सोमवार तड़के करीब 1 बजे आया. भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान-पाकिस्तान बॉर्डर था. इसकी गहराई करीब 29 किमी आंकी गई. इसके असर की वजह से ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत हिलकर रह गए.
घरों से बाहर निकल आए लोग
जानकारी के मुताबिक, भारत क जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप हालांकि 5-7 सेकंड तक ही रहा लेकिन इससे लोगों में डर फैल गया और वे अपने घरों से बाहर निकल आए.
अफगानिस्तान का असदाबाद क्षेत्र रहा केंद्र
न्यूज एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का असदाबाद क्षेत्र बताया जा रहा है. यह शहर ताजिकिस्तान और भारत- पाकिस्तान के उत्तर में है. वहां पर भूकंप की तीव्रता 6.2 बताई जा रही है. हालांकि दिल्ली-एनसीआर तक आते-आते इसका असर काफी कम हो गया था.
