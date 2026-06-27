/भारत से अफगानिस्तान तक डोली धरती, दिल्ली-एनसीआर और कश्मीर समेत कई शहरों में भूकंप के तेज झटके

Earthquakes in delhi ncr: शनिवार की देर शाम दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में बताया जा रहा है. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 से लेकर 6.2 के बीच मापी गई है. नेशनल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदूकुश क्षेत्र में धरती की सतह से करीब 191 किलोमीटर की गहराई में था.
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने विस्तार से इस भूकंप की जानकारी साझा की है. फिलहाल भूकंप के झटकों में किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है.
कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. दिल्ली-एनसीआर वैसे ही भूकंप को लेकर खतरनाक सिस्मिक जोन में आता है. इन इलाकों में धरती डोलते ही लोग घरों के बाहर भागे. कुछ जगहों पर भूकंप की तृीव्रता 6.2 बताई गई है.
EQ of M: 6.2, On: 27/06/2026 19:04:51 IST, Lat: 36.442 N, Long: 70.672 E, Depth: 215 Km, Location: Afghanistan.
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— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) June 27, 2026
दिल्ली-एनसीआर में भी कई सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए. खबर आते ही जागरूक लोग खबरों का रुख करने लगे. कई लोग डरकर अपने घरों और दफ्तरों से बाहर आ गए. इस भूकंप का केंद्र बहुत ज्यादा गहराई में था. एक्सपर्ट्स के मुताबिक धरती की सतह से नीचे बहुत अधिक गहराई में आने वाले भूकंप के झटके व्यापक इलाके में महसूस होते हैं, लेकिन सतह पर नुकसान अपेक्षाकृत कम होने की गुंजाइश बनी रहती है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप का केंद्र धरती की सतह से काफी अधिक गहराई में होने के चलते तेज झटके न सिर्फ भारत के उत्तरी हिस्सों, बल्कि पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान से लेकर तुर्कमेनिस्तान तक महसूस किए गए.
वैज्ञानिकों से मिली जानकारी के मुताबिक अपनी धरती के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं. जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं, वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है. बार-बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं. जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं, तब धरती के नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है. इसी तकनीकी डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है. इन्हें टेक्टॉनिक प्लेट कहते हैं. ऐसी स्थितियों में तो भूकंप के अलावा ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका भी रहती है।
हाल ही में वेनेजुएला में आए भूकंप से भारी तबाही हुई थी. 39 सेकंड के भीतर 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई थी. इस प्राकतिक आपदा में हजारों लोग बेघर हो गए और सैकड़ों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. मलबे के नीचे जिंदगियों की तलाश जारी है. जापान ऐसे देशों में आए दिन भूकंप आते रहते हैं, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयारियां ऐसी हैं कि जान-माल का नुकसान कम से कम होता है. वेनेजुएला का बुनियादी ढांचा कमजोर होने के चलते वहां पर भूकंप का भयानक और विकराल रूप देखने को मिला.