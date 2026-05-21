भारत पहुंचा इबोला का खौफ, अब देश में एंट्री से पहले करवाना होगा हेल्थ चेकअप? स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

Health Ministory Advisory On Ebola: इबोला को लेकर भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में आने के लिए सभी एंट्री प्वॉइंट्स पर यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है. मंत्रालय का कहना है कि किसी भी तरह के लक्षण होने पर हेल्थ डेस्क से संपर्क जरूर करें.
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Ebola Virus: हांतावायरस के बाद अब दुनियाभर में इबोला को लेकर भय का माहौल बना हुआ है. बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत के एयर पोर्ट्स और बंदरगाहों पर सभी एंट्री प्वॉइंट्स पर आने वाले अधिक जोखिम वाले देशों के यात्रियों के लिए इबोला से संबंधित एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कांगो, युगांडा और साउथ सुडान से यात्रा करने वाले या वहां से होकर गुजरने वाले किसी भी यात्री को बुखार, कमजोरी, सिरदर्द, थकान, उल्टी, मांसपेशियों में दर्द, बिना किसी कारण ब्लीडिंग, सिरदर्द और गले में खराश जैसे लक्षण होने पर इमिग्रेशन चेक से पहले एयरपोर्ट के स्वास्थ्य ऑफिसर से हेल्थ डेस्क से संपर्क करने की सलाह दी गई है.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति का इबोला से संक्रमित कोई व्यक्ति या किसी संदिग्ध के ब्लड या शारीरिक तरल पदार्थों के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहा हो, तो उसे एंट्री गेट पर हेल्थ ऑफिसर्स से संपर्क करना चाहिए. ये उपाय एहतियात के तौर पर किए गए हैं. फिलहाल देश में इबोला का कोई मामला नहीं है. मंत्रालय ने कहा,' यात्रियों की सुरक्षा और इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के हित में कृपया हेल्थ स्क्रीनिंग और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करें.'
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बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने पिछले हफ्ते चेतावनी जारी करते हुए इबोला आउटब्रेक को इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया. संस्था के सीनियर अधिकारियों ने इसके प्रकोप का पता चलते ही इबोला के तेजी से फैलने पर चिंता जताई. इबोला को लेकर भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अबतक 2 बैठकें की हैं, जिसमें उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ और दूसरी राज्यों के साथ तैयारियों के स्तर की जांच के लिए चर्चा की.
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बता दें कि इबोला एक पशुजनित संक्रमण (Zoonotic Infection) है, जो ऑर्थोबोलावायरस फैमिली के बैक्टीरिया के कारण होता है. यह इंसानों के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है. इबोला खून, लार, पसीना, उल्टी, आंसू, मल और ब्रेस्ट मिल्क जैसे इंफेक्टेड लिक्विड के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकता है. इसके अलावा यह दूषित जगहों को छूने, इस इंफेक्शन से मरे लोगों के शवों के संपर्क में आने से भी फैल सकता है. इस बीमारी के अधिकतर लक्षण बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द यानी फ्लू जैसे ही होते हैं, जिसके चलते इसका जल्दी पता नहीं लग पाता. केवल ब्लीडिंग ही इस बीमारी की जल्दी पहचान करवा पाता है.
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