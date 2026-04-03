Bengal Election 2026: पिछले बंगाल चुनाव के बाद की हिंसा नहीं भूला EC, नतीजों के बाद भी तैनात रहेंगी 500 कंपनियां

West Bengal Election Date: पिछले बंगाल चुनाव में चुनाव के बाद काफी हिंसा हुई थी. लिहाजा चुनाव आयोग इस बार कोई रिस्क लेना नहीं चाहता. चुनाव के बाद भी बंगाल में सेंट्रल फोर्सेज की 500 कंपनियां तैनात रहेंगी
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West Bengal Election: पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्सेज की 500 कंपनियां 4 मई को वोटों की गिनती के बाद भी तैनात रहेंगी. राज्य में कानून एवं व्यवस्था को देखते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है. राज्य में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में वोट डाले जाएंगे. नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे.
एक अधिकारी ने बताया, 'पिछले विधानसभा चुनावों में चुनाव के बाद काफी हिंसा हुई थी. अतीत की उन घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.'
200 कंपनियां रहेंगी तैनात
एक कंपनी में 90-125 जवान शामिल होते हैं. इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs), स्ट्रॉन्ग रूम और काउंटिंग सेंटर्स की सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPFs) की 200 कंपनियां तैनात रहेंगी. EC ने कहा कि ये कंपनियां राज्य में काउंटिंग पूरी होने तक तैनात रहेंगी.
मालदा मामले की NIA करेगी जांच
इसके अलावा, चुनाव आयोग ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' के मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायिक अधिकारियों के घेराव की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को सौंप दी है. चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि NIA की एक टीम शुक्रवार को इस चुनावी राज्य में पहुंचेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी बंगाल प्रशासन को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल प्रशासन को पूरी तरह नाकाम रहने और मालदा जिले में चुनावी वोटर लिस्ट में सुधार के काम के दौरान सात न्यायिक अधिकारियों को बेहद शर्मनाक तरीके से घेरने और उन पर हमला होने के मामले में कोई कार्रवाई न करने के लिए कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने इस मामले में CBI या NIA से जांच करवाने और राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने का भी निर्देश दिया.
चुनाव आयोग ने एनआईए के डीजी को खत लिखकर कहा, 'इस मामले में, मुझे यह अनुरोध करने का आदेश दिया गया है कि इस मामले में जरूरी जांच की जाए और निर्देशों के मुताबिक, एक शुरुआती जांच रिपोर्ट सीधे कोर्ट में पेश की जाए.' गौरतलब है कि मालदा हिंसा के मुख्य आरोपी मोफक्करुल इस्लाम को बागडोगरा से अरेस्ट कर लिया गया है. उसने फरार होने की पूरी प्लानिंग कर ली थी लेकिन उससे पहले ही उस पर शिकंजा कस लिया गया. मोफक्करुल ओवैसी की पार्टी AIMIM से जुड़े थे.
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