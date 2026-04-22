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Hindi Newsदेशपीएम मोदी पर विवादास्पद बयान को लेकर EC सख्त, खरगे को भेजा नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब

पीएम मोदी पर विवादास्पद बयान को लेकर EC सख्त, खरगे को भेजा नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब

खरगे ने पीएम मोदी को आतंकवादी कहने के बाद सफाई दी थी. लेकिन इस मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है. चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी दिन के कैंपेन में उन्होंने यह विवादास्पद बयान दिया था. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 22, 2026, 07:19 PM IST
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पीएम मोदी पर विवादास्पद बयान को लेकर EC सख्त, खरगे को भेजा नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बुधवार को चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को नोटिस भेजा है. खरगे ने मंगलवार को पीएम मोदी को 'आतंकवादी' कहा था. अब चुनाव आयोग ने उनसे 24 घंटे में सफाई देने को कहा है. 

खरगे ने पीएम मोदी को आतंकवादी कहने के बाद सफाई दी थी. लेकिन इस मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है. चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी दिन के कैंपेन में उन्होंने यह विवादास्पद बयान दिया था. उन्होंने एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन पर भी हमला बोला.  

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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