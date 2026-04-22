पीएम मोदी पर विवादास्पद बयान को लेकर EC सख्त, खरगे को भेजा नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बुधवार को चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को नोटिस भेजा है. खरगे ने मंगलवार को पीएम मोदी को 'आतंकवादी' कहा था. अब चुनाव आयोग ने उनसे 24 घंटे में सफाई देने को कहा है.

खरगे ने पीएम मोदी को आतंकवादी कहने के बाद सफाई दी थी. लेकिन इस मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है. चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी दिन के कैंपेन में उन्होंने यह विवादास्पद बयान दिया था. उन्होंने एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन पर भी हमला बोला.