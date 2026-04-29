Advertisement
trendingNow13197747
Hindi NewsदेशEVM से छेड़छाड़ हुई तो फिर से कराएंगे वोटिंग..., बंगाल चुनाव के बीच आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिखाई सख्ती

'EVM से छेड़छाड़ हुई तो फिर से कराएंगे वोटिंग...', बंगाल चुनाव के बीच आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिखाई सख्ती

West Bengal Vidhan Sabha Chunav: पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान EVM से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. इसको लेकर अब विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक का कहना है कि जहां-जहां छेड़छाड़ हुई वहां दोबारा चुनाव हो सकते हैं.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 29, 2026, 04:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'EVM से छेड़छाड़ हुई तो फिर से कराएंगे वोटिंग...', बंगाल चुनाव के बीच आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिखाई सख्ती

West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल में बीते 23 अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी. वहीं आज ( 29 अप्रैल 2026) को दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है. वोटिंग से पहले भाजपा ने EVM मशीन में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. इसको लेकर विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता ने कहा,' कार्रवाई की जाएगी. जहां भी EVM से छेड़छाड़ हुई है, वहां दोबारा चुनाव कराए जा सकते हैं.'  

उम्मीदवार के नाम के आगे लगाया टेप 

बता दें कि बंगाल चुनाव में भाजपा का आरोप है कि फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार का नाम छिपाने के लिएब EVM पर टेप लगाए हैं. चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया है और जहां-जहां इस तरह की हरकत पाई गई, वहां दोबारा मतदान करवाए जाने की संभावना जताई है.  

उम्मीदवार के नाम के आगे लगाया टेप 

बता दें कि बंगाल चुनाव में भाजपा का आरोप है कि फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार का नाम छिपाने के लिएब EVM पर टेप लगाए हैं. चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया है और जहां-जहां इस तरह की हरकत पाई गई, वहां दोबारा मतदान करवाए जाने की संभावना जताई है.  

Add Zee News as a Preferred Source

भाजपा का आरोप 

बता दें कि भाजपा नेता अमित मालवीय ने EVM से छेड़छाड़ को लेकर अपने 'X' हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा,' ममता बनर्जी ने जहांगीर खान का बचाव करते हुए यही बात कही थी, जो डायमंड हार्बर के फाल्टा से TMC के टिकट पर चुनाव लड़ रहा एक अपराधी है. कई मतदान केंद्रों पर, भाजपा को वोट देने का ऑप्शन टेप से ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे मतदाताओं को अपना ऑप्शन चुनने से रोका जा रहा है. यही तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल है, वही मॉडल जिसने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लोकसभा सीट जीतने में मदद की.' 

अमित मालवीय ने आगे लिखा,' हम फाल्टा के उन सभी प्रभावित बूथों पर तत्काल पुनर्मतदान की मांग करते हैं, जहां ऐसी घटनाएं हुई हैं.' इसके साथ उन्होंने अपने पोस्ट में कई बूथों की डीटेल्स भी दी.  

दोबारा होगा चुनाव? 

भाजपा के इस आरोपों के बीच पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि जिस भी पोलिंग सेंटर में EVM के ऊपर ब्लैक या व्हाइट टेप लगाया गया है वहां दोबारा वोटिंग की जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि जिस भी विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों में इस तरह टेप मिलने की घटनाएं सामने आती हैं, वहां पूरे क्षेत्र में दोबारा चुनाव करवाया जाएगा.   

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

West Bengal

Trending news

धर्म पूछकर चाकू मारने वाला जुबैर कर रहा अजीबोगरीब बरताव, पूछताछ के दौरान क्या कर रहा
Zubair Ansari
धर्म पूछकर चाकू मारने वाला जुबैर कर रहा अजीबोगरीब बरताव, पूछताछ के दौरान क्या कर रहा
बंगाल में वोटिंग के बीच कई जगहों पर मिले देसी बम, कहां-कहां होगी फिर से वोटिंग?
West Bengal assembly elections
बंगाल में वोटिंग के बीच कई जगहों पर मिले देसी बम, कहां-कहां होगी फिर से वोटिंग?
'EVM से छेड़छाड़ हुई तो वापस कराएंगे वोटिंग...', चुनाव के बीच आरोपों पर EC की सख्ती
West Bengal
'EVM से छेड़छाड़ हुई तो वापस कराएंगे वोटिंग...', चुनाव के बीच आरोपों पर EC की सख्ती
State Election 2026 Exit Poll Live Updates: पांच राज्यों में कौन बनेगा कुर्सी का किंग? किसको मिलेगा वनवास, कुछ देर में ZEENIA AI एग्जिट पोल में बताएंगी सटीक आंकड़े
Zeenia Exit Poll 2026
State Election 2026 Exit Poll Live Updates: पांच राज्यों में कौन बनेगा कुर्सी का किंग? किसको मिलेगा वनवास, कुछ देर में ZEENIA AI एग्जिट पोल में बताएंगी सटीक आंकड़े
'ये अहं की लड़ाई', बॉम्बे HC ने 2046 तक टाला केस, अब 15 जुलाई को होगी सुनवाई; जानिए
Bombay High Court
'ये अहं की लड़ाई', बॉम्बे HC ने 2046 तक टाला केस, अब 15 जुलाई को होगी सुनवाई; जानिए
बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में अब तक कहां-कहां हुई हिंसा? सुवेंदु अधिकारी का हुआ घेराव
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में अब तक कहां-कहां हुई हिंसा? सुवेंदु अधिकारी का हुआ घेराव
धर्म पूछकर हमला करने लोन वुल्‍फ के नोट्स को पढ़ेंगे तो कांप जाएंगे, खौफनाक थे इरादे
ISIS
धर्म पूछकर हमला करने लोन वुल्‍फ के नोट्स को पढ़ेंगे तो कांप जाएंगे, खौफनाक थे इरादे
गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में पीएम ने दौड़ाई सुपरफास्ट 'गुजरात-बंगाल एक्सप्रेस'
Narendra Modi news
गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में पीएम ने दौड़ाई सुपरफास्ट 'गुजरात-बंगाल एक्सप्रेस'
आईएसआई के इशारे पर ड्रोन से भेजी गई थी हथियारों की खेप, दिल्ली पुलिस ने सब कुछ दबोचा
Delhi news
आईएसआई के इशारे पर ड्रोन से भेजी गई थी हथियारों की खेप, दिल्ली पुलिस ने सब कुछ दबोचा
गुजरात में BJP के साथ हुआ खेला, आदिवासी इलाकों में केजरीवाल मॉडल पर जनता की मुहर
BJP
गुजरात में BJP के साथ हुआ खेला, आदिवासी इलाकों में केजरीवाल मॉडल पर जनता की मुहर