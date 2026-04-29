'EVM से छेड़छाड़ हुई तो फिर से कराएंगे वोटिंग...', बंगाल चुनाव के बीच आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिखाई सख्ती

West Bengal Vidhan Sabha Chunav: पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान EVM से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. इसको लेकर अब विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक का कहना है कि जहां-जहां छेड़छाड़ हुई वहां दोबारा चुनाव हो सकते हैं.
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West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल में बीते 23 अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी. वहीं आज ( 29 अप्रैल 2026) को दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है. वोटिंग से पहले भाजपा ने EVM मशीन में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. इसको लेकर विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता ने कहा,' कार्रवाई की जाएगी. जहां भी EVM से छेड़छाड़ हुई है, वहां दोबारा चुनाव कराए जा सकते हैं.'
बता दें कि बंगाल चुनाव में भाजपा का आरोप है कि फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार का नाम छिपाने के लिएब EVM पर टेप लगाए हैं. चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया है और जहां-जहां इस तरह की हरकत पाई गई, वहां दोबारा मतदान करवाए जाने की संभावना जताई है.
बता दें कि बंगाल चुनाव में भाजपा का आरोप है कि फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार का नाम छिपाने के लिएब EVM पर टेप लगाए हैं. चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया है और जहां-जहां इस तरह की हरकत पाई गई, वहां दोबारा मतदान करवाए जाने की संभावना जताई है.
बता दें कि भाजपा नेता अमित मालवीय ने EVM से छेड़छाड़ को लेकर अपने 'X' हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा,' ममता बनर्जी ने जहांगीर खान का बचाव करते हुए यही बात कही थी, जो डायमंड हार्बर के फाल्टा से TMC के टिकट पर चुनाव लड़ रहा एक अपराधी है. कई मतदान केंद्रों पर, भाजपा को वोट देने का ऑप्शन टेप से ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे मतदाताओं को अपना ऑप्शन चुनने से रोका जा रहा है. यही तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल है, वही मॉडल जिसने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लोकसभा सीट जीतने में मदद की.'
This is what Mamata Banerjee was defending when she spoke up for Jehangir Khan, a criminal contesting on a TMC ticket from Falta in Diamond Harbour.
In several polling booths, the option to vote for the BJP has been blocked using a tape, effectively preventing voters from… pic.twitter.com/sKw3mcdA86
— Amit Malviya (@amitmalviya) April 29, 2026
अमित मालवीय ने आगे लिखा,' हम फाल्टा के उन सभी प्रभावित बूथों पर तत्काल पुनर्मतदान की मांग करते हैं, जहां ऐसी घटनाएं हुई हैं.' इसके साथ उन्होंने अपने पोस्ट में कई बूथों की डीटेल्स भी दी.
भाजपा के इस आरोपों के बीच पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि जिस भी पोलिंग सेंटर में EVM के ऊपर ब्लैक या व्हाइट टेप लगाया गया है वहां दोबारा वोटिंग की जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि जिस भी विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों में इस तरह टेप मिलने की घटनाएं सामने आती हैं, वहां पूरे क्षेत्र में दोबारा चुनाव करवाया जाएगा.
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