कब होंगे यूपी-पंजाब समेत 5 राज्यों में विधान सभा चुनाव? आज चुनाव आयोग करेगा तारीखों की घोषणा

नई दिल्ली: चुनाव आयोग (Election Commission) आज (शनिवार को) यूपी (UP) समेत पांच राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनाव की तारीखों (Assembly Election Dates) का ऐलान करेगा. चुनाव आयोग आज दोपहर साढ़े तीन बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस (EC Press Conference) करेगा. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), पंजाब (Punjab), उत्तराखंड (Uttarakhand), गोवा (Goa) और मणिपुर (Manipur) में विधान सभा चुनाव होने हैं. विधान सभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद इन पांच राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाएगी.

Election Commission of India to announce the schedule for Assembly elections to Goa, Punjab, Manipur, Uttarakhand and Uttar Pradesh at 3.30pm today pic.twitter.com/FxHRHTmHFj

