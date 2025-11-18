Advertisement
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू

SIR Process In West Bengal: पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की 4 सदस्यीय सेंट्रल टीम कोलकाता आ रही है. इस दौरान टीम रिवीजन प्रोसेस का रिव्यू करेगी.  

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 18, 2025, 12:00 PM IST
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू

West Bengal SIR:  भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की 4 सदस्यीय सेंट्रल टीम मंगलवार 18 नवंबर 2025 को कोलकाता आ रही है. यह टीम राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का रिव्यू करने के लिए 4 दिन के दौरे पर जाएगी. यह  प्रक्रिया 4 नवंबर 2025से शुरू हुआ था. इस महीने में रिवीजन प्रोसेस का रिव्यू करने के लिए सेंट्रल ECI टीम का यह दूसरा पश्चिम बंगाल दौरा है.

कोलकाता पहुंचेगी टीम

 टीम के 4 सदस्यों में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश भारती, ECI के दो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एस.बी. जोशी और मलय मलिक और डिप्टी सेक्रेटरी अभिनव अग्रवाल शामिल होंगे. सेंट्रल टीम मंगलवार 18 नवंबर 2025 को कोलकाता पहुंचेगी और 21 नवंबर 2025 तक राज्य में रहेगी. मौजूदा दौरे के दौरान टीम कोलकाता, साउथ 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद और मालदा में SIR प्रोग्रेस का रिव्यू करेगी. इस महीने की शुरुआत में पिछले दौरे पर सेंट्रल ECI टीम ने नॉर्थ बंगाल के 3 जिलों में SIR की प्रोग्रेस का रिव्यू किया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

वोटरों को भेजे गिनती के फॉर्म 

पश्चिम बंगाल में 3 स्टेज वाले SIR का पहला स्टेज 4 नवंबर को शुरू हुआ था. सूत्रों ने बताया है कि वोटरों के बीच गिनती के फॉर्म बांटने का काम लगभग पूरा हो चुका है. पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) के ऑफिस से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक, बूथ-लेवल ऑफिसरों (BLO) द्वारा इकट्ठा किए गए गिनती के फॉर्म के डिजिटाइजेशन का प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका है और 1 करोड़ से अधिक गिनती के फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है. 

पश्चिम बंगाल में वोटरों की संख्या 

27 अक्टूबर तक इलेक्टोरल रोल के हिसाब से पश्चिम बंगाल में कुल वोटरों की संख्या 7,66,37,529 है. पूरी प्रक्रिया अगले साल मार्च तक पूरी होने की उम्मीद है. पश्चिम बंगाल में पिछली बार SIR 2002 में हुआ था. जिन वोटरों के नाम या उनके माता-पिता के नाम 2002 की वोटर लिस्ट में थे, उन्हें SIR प्रोसेस में अपने आप वैध वोटर माना जाएगा. वहीं जिन वोटर्स के नाम या उनके माता-पिता के नाम साल 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं थे, उन्हें अपना नाम वोटर रोल में बनाए रखने के लिए ECI द्वारा बताए गए 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी जमा करना होगा. (इनपुट- आईएएनएस)

