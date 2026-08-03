/AI महंगाई घटाएगा या बढ़ाएगा? दुनिया जिस जवाब पर यकीन कर रही है, कहानी शायद उससे उलट है

पिछले दो-ढाई साल से जब भी शेयर बाज़ार, नीति-निर्माता या तकनीकी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की चर्चा करती हैं, तो एक बात लगभग तयशुदा मान ली जाती है कि AI हर चीज़ को सस्ता कर देगा. उत्पादकता बढ़ेगी, काम तेज़ होगा, लागत गिरेगी और इसलिए महंगाई घटेगी. यह कहानी सुनने में सीधी और आकर्षक है, लेकिन हमारे समय का सबसे बड़ा निवेश-सवाल शायद ठीक इसका उलटा है: क्या AI आगे चलकर महंगाई बढ़ाएगा या घटाएगा?
ईमानदार जवाब यह है कि अभी कोई नहीं जानता. बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व अर्थशास्त्री और "द ग्रेट डेमोग्राफिक रिवर्सल" के लेखक चार्ल्स गुडहार्ट ने हाल में एक साक्षात्कार में साफ़ कहा कि तकनीकी क्रांतियों का असर कभी रातोंरात नहीं आता; वह धीरे-धीरे फैलता है. और फ़िलहाल, उनके अनुसार, AI का तात्कालिक असर महंगाई बढ़ाने वाला है, क्योंकि डेटा सेंटरों और ऊर्जा पर हो रहा भारी-भरकम ख़र्च दामों को ऊपर धकेल रहा है. बाज़ार जिस "सस्तेपन" की उम्मीद कर रहा है, वह दूसरे और तीसरे स्तर के उन असरों को नज़रअंदाज़ कर देता है, जो लंबे समय में कीमतें, ब्याज दरें और मुद्रा, तीनों को हिला सकते हैं.
उत्पादकता की तेजी हमेशा महंगाई की दुश्मन नहीं होती
इतिहास एक ज़रूरी सबक देता है. बीते सौ साल में उत्पादकता की जितनी भी बड़ी लहरें आईं, उनमें से कई ऊंची महंगाई के दौर के साथ ही आगे बढ़ीं. दूसरे विश्वयुद्ध के बाद की उत्पादकता-क्रांति के उत्तरार्द्ध में अमेरिका की "बंदूक और मक्खन" (रक्षा व सामाजिक ख़र्च साथ-साथ) नीति ने 1965 से 1973 के बीच उपभोक्ता क़ीमतों को हर साल औसतन 4.3 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से चढ़ा दिया और यह सब ओपेक तेल संकट के पहले हुआ था. इसी तरह 2002–2007 के "डॉट-कॉम" उत्पादकता-दौर में भी क़ीमतें सालाना लगभग 3 प्रतिशत की रफ़्तार से बढ़ीं.
संदेश स्पष्ट है: तकनीक चाहे कितनी भी कुशल हो, अगर उसके साथ भारी पूंजी-निवेश, सरकारी ख़र्च और कच्चे माल की माँग जुड़ जाए, तो नतीजा महंगाई-रोधी नहीं, महंगाई-वर्धक भी हो सकता है. AI इसी कसौटी पर खड़ा है.
AI की चर्चा भले सॉफ़्टवेयर की भाषा में होती हो, उसका शरीर लोहे, तांबे और बिजली से बना है. और यहीं पर महंगाई का सबसे ठोस, सबसे तात्कालिक दबाव पैदा हो रहा है. केंद्रीय बैंक धातु नहीं छाप सकते और AI हवा से बिजली या ज़मीन से खनिज पैदा नहीं कर सकता.
आंकड़े इसकी गंभीरता बताते हैं. सलाहकार संस्था गार्टनर के अनुसार, दुनिया भर में डेटा सेंटरों की बिजली मांग 2026 में करीब 27 प्रतिशत बढ़कर 132 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है और 2030 तक यह 290 गीगावाट हो सकती है. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) का आकलन है कि 2025 में डेटा सेंटरों की वैश्विक बिजली खपत 17 प्रतिशत बढ़ी, जबकि केवल AI पर केंद्रित सेंटरों की खपत में लगभग 50 प्रतिशत का उछाल आया. अमेरिका में तो अनुमान है कि 2028 तक अकेले डेटा सेंटर देश की कुल बिजली का 12 प्रतिशत तक खा जाएंगे.
भारत इस दौड़ से बाहर नहीं है. बीते सप्ताह सरकार ने संसद में बताया कि AI डेटा सेंटरों के कारण देश की बिजली मांग में वर्ष 2031–32 तक 26.3 गीगावाट का अतिरिक्त बोझ जुड़ने का अनुमान है. यह उस समग्र दबाव का हिस्सा है, जिसके तहत देश की चरम (पीक) बिजली मांग वित्त वर्ष 2027 के 289 गीगावाट से बढ़कर 2032 तक 388 गीगावाट तक पहुंच सकती है. भारत का डेटा सेंटर बाज़ार दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ते बाज़ारों में गिना जा रहा है.
इसका सीधा असर आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ने की आशंका है. जब बिजली और कच्चे माल की क़ीमतें सामान्य महंगाई से तेज़ रफ़्तार से चढ़ती हैं, तो केंद्रीय बैंक के पास इसे रोकने के औजार सीमित हो जाते हैं. यह महज़ सैद्धांतिक चिंता नहीं है. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने जून 2026 की मौद्रिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2027 के लिए महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया और विकास दर का अनुमान घटाकर 6.6 प्रतिशत. जून 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.38 प्रतिशत रही, दिसंबर 2024 के बाद सबसे ऊंची. आरबीआई गवर्नर ने स्वयं माना कि मौजूदा दबाव मुख्यतः "आपूर्ति-पक्ष" के हैं. AI-प्रेरित ऊर्जा माँग ठीक इसी आपूर्ति-पक्ष पर नया दबाव जोड़ रही है.
महंगाई की दूसरी, कम दिखने वाली कड़ी रोज़गार से जुड़ी है और यहां भारत की कहानी विशेष रूप से नाज़ुक है. तर्क इस प्रकार है: अगर AI बड़ी संख्या में सफ़ेदपोश (व्हाइट-कॉलर) नौकरियां निगल जाए, तो शुरुआत में यह भले महंगाई घटाता दिखे, पर आगे चलकर इसका असर उलटा हो सकता है, कर-आधार सिकुड़ेगा, सरकारी सहायता व स्थानांतरण-भुगतान बढ़ेंगे, राजकोषीय घाटा फैलेगा और घाटा भरने के लिए सरकार को ज़्यादा उधार लेना पड़ेगा, जिससे ब्याज दरें ऊपर जाएंगी. ब्याज दरों का बढ़ना, अर्थव्यवस्था में घूमते-घूमते, अपने-आप में महंगाई को बढ़ाने वाला होता है.
भारत के लिए यह अकादमिक बहस नहीं, जमीनी हकीक़त बनती जा रही है. देश का आईटी उद्योग लगभग 58 लाख लोगों को रोज़गार देता है और जीडीपी में 7 प्रतिशत से अधिक का योगदान करता है; इसका आकार करीब 283 अरब डॉलर आंका जाता है.
बीते वित्त वर्ष में इस उद्योग की शीर्ष कंपनियों ने वर्षों बाद पहली बार सामूहिक रूप से अपनी कुल कर्मचारी संख्या घटाई. टीसीएस ने "AI-फर्स्ट" रणनीति की ओर बढ़ते हुए अपने वैश्विक कर्मचारी-बल में करीब 2 प्रतिशत यानी लगभग 12,000 पदों की कटौती की घोषणा की, जो मुख्यतः मध्य और वरिष्ठ प्रबंधन को प्रभावित करती है. रिपोर्टों के अनुसार फ़्रेशर (नए स्नातक) भर्तियाँ कई वर्षों के निचले स्तर पर हैं, और कुछ कंपनियों ने नई भर्ती के लक्ष्य घटाए हैं.
तस्वीर पूरी तरह एकतरफ़ा नहीं है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नई तरह की, अक्सर बेहतर वेतन वाली भूमिकाएँ भी जोड़ रहे हैं, और उद्योग का कहना है कि AI नौकरियां मिटा नहीं रहा, बल्कि उनका स्वरूप बदल रहा है, जिसके लिए नए कौशल ज़रूरी हैं. पर असली सवाल यही है: जिन युवाओं की पारंपरिक नौकरियां सिमट रही हैं, वे जाएँगे कहाँ? अगर ऊँचे वेतन वाली नौकरियों की जगह कम वेतन वाला काम लेता है, तो कुल आमदनी घटेगी, कर-राजस्व घटेगा और सरकार पर सामाजिक ख़र्च का बोझ बढ़ेगा, यही शृंखला लंबे समय में महंगाई को हवा देती है.
गुडहार्ट का सबसे बड़ा भय AI नहीं, बुढ़ापा है. उनका मानना है कि पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं का असली राजकोषीय संकट इस बात से तय होगा कि चिकित्सा-जगत बुज़ुर्गों की देखभाल और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का बोझ कैसे संभालता है और यह बोझ रोबोट नहीं उठा सकते. बुज़ुर्ग आबादी बढ़ने से स्वास्थ्य-देखभाल की माँग और लागत, दोनों तेज़ी से चढ़ती हैं, जो अपने-आप में महंगाई बढ़ाने वाला है.
यहीं भारत की कहानी दुनिया से अलग हो जाती है और यही इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प मोड़ है. जहां जापान की औसत आयु करीब 48 वर्ष और चीन की लगभग 39 वर्ष है, वहीं भारत की औसत आयु सिर्फ़ 29 वर्ष के आसपास है. देश की लगभग दो-तिहाई आबादी कामकाजी उम्र (15–64 वर्ष) की है और यह "जनसांख्यिकीय लाभांश" अनुमानतः 2036–2041 के आसपास चरम पर होगा और लगभग 2055 तक चलेगा. यानी जिस बुढ़ापे को गुडहार्ट पश्चिम के लिए अभिशाप मानते हैं, भारत के पास उससे बचने की एक बड़ी खिड़की है.
पर यह लाभांश अपने-आप वरदान नहीं बन जाता. युवा आबादी तभी संपत्ति है, जब उसे उत्पादक, अच्छी आमदनी वाला रोज़गार मिले और ठीक इसी बिंदु पर AI-प्रेरित नौकरी-विस्थापन भारत की सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है. साथ ही यह खिड़की स्थायी नहीं है: 2026 में ही 60 वर्ष से ऊपर के भारतीयों की संख्या करीब 15.7 करोड़ (आबादी का लगभग 11 प्रतिशत) है, जो 2050 तक बढ़कर लगभग 20 प्रतिशत हो सकती है. यानी भारत को एक साथ दो मोर्चे संभालने हैं, आज करोड़ों युवाओं के लिए रोज़गार सृजन, और कल के लिए बुज़ुर्ग देखभाल का ढांचा.
इन सारे धागों को जोड़ें, तो आम भारतीय के लिए तीन बातें उभरती हैं. पहली: ब्याज दरें. अगर AI पर पूंजी-निवेश की मांग बढ़ती है और घाटे फैलते हैं, तो पूंजी की लागत ऊपर जाएगी, जिसका मतलब है होम लोन और ईएमआई पर लंबे समय तक दबाव. फ़िलहाल आरबीआई ने रेपो दर लगातार तीसरी बार 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखी है और रुख़ "तटस्थ" रखा है, पर गवर्नर ने संकेत दिया है कि दरें घटाने की जल्दबाज़ी नहीं होगी.
दूसरी: बचत और मुद्रा. दुनिया भर में सरकारें जब घाटे और ऊँचे ख़र्च के जाल में फँसती हैं, तो केंद्रीय बैंकों की महंगाई-नियंत्रण की स्वतंत्रता सिकुड़ती है, गुडहार्ट इसे "राजकोषीय प्रभुत्व" कहते हैं. ऐसे माहौल में डॉलर सहित बड़ी मुद्राओं पर दबाव आता है और कमज़ोर होती मुद्रा आयातित महंगाई को भारत तक पहुँचाती है, कच्चे तेल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक.
तीसरी: असमानता. AI की उत्पादकता का लाभ अगर मुख्यतः पूंजी-मालिकों की जेब में जाए और वेतनभोगियों तक न पहुंचे, तो सामाजिक तनाव बढ़ सकता है. कुल आय में कर्मचारियों का हिस्सा ऐतिहासिक रूप से नीचे और कॉरपोरेट मुनाफ़े का हिस्सा ऊंचा है. यही असंतोष आगे चलकर "सार्वभौमिक बुनियादी आय" जैसी माँगों को हवा देता है, जिनके अपने महंगाई-संबंधी परिणाम होते हैं.
तो AI महंगाई बढ़ाएगा या घटाएगा? सच यह है कि इसका अंतिम जवाब किसी के पास नहीं और जो पूरे भरोसे से जवाब दे, उससे सावधान रहना चाहिए. यह किसी एक दिशा में जाने वाली सीधी सड़क नहीं, बल्कि कई परस्पर टकराते बलों का जाल है. एक ओर लंबी अवधि में उत्पादकता से मिलने वाली संभावित राहत है; दूसरी ओर बिजली, धातु और डेटा सेंटर की तात्कालिक और बढ़ती लागत, नौकरी-विस्थापन की आशंका, और बूढ़ी होती दुनिया का देखभाल-बोझ.
निवेशक और नीति-निर्माता, दोनों के लिए समझदारी इसमें है कि वे किसी एक कहानी पर दांव न लगाएं, बल्कि इन चलते हुए पुर्जों पर नजर रखें. भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका भविष्य किसी बाहरी तकनीक से नहीं, बल्कि इस बात से तय होगा कि वह अपनी सबसे बड़ी पूंजी, अपनी युवा आबादी को समय रहते उत्पादक और सम्मानजनक रोजगार में बदल पाता है या नहीं. AI की असली परीक्षा शायद यही है.