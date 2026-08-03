/AI महंगाई घटाएगा या बढ़ाएगा? दुनिया जिस जवाब पर यकीन कर रही है, कहानी शायद उससे उलट है

ईमानदार जवाब यह है कि अभी कोई नहीं जानता. बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व अर्थशास्त्री और "द ग्रेट डेमोग्राफिक रिवर्सल" के लेखक चार्ल्स गुडहार्ट ने हाल में एक साक्षात्कार में साफ़ कहा कि तकनीकी क्रांतियों का असर कभी रातोंरात नहीं आता; वह धीरे-धीरे फैलता है. और फ़िलहाल, उनके अनुसार, AI का तात्कालिक असर महंगाई बढ़ाने वाला है, क्योंकि डेटा सेंटरों और ऊर्जा पर हो रहा भारी-भरकम ख़र्च दामों को ऊपर धकेल रहा है. बाज़ार जिस "सस्तेपन" की उम्मीद कर रहा है, वह दूसरे और तीसरे स्तर के उन असरों को नज़रअंदाज़ कर देता है, जो लंबे समय में कीमतें, ब्याज दरें और मुद्रा, तीनों को हिला सकते हैं.



उत्पादकता की तेजी हमेशा महंगाई की दुश्मन नहीं होती