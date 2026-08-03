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AI महंगाई घटाएगा या बढ़ाएगा? दुनिया जिस जवाब पर यकीन कर रही है, कहानी शायद उससे उलट है

भारत के लिए यह अकादमिक बहस नहीं, जमीनी हकीक़त बनती जा रही है. देश का आईटी उद्योग लगभग 58 लाख लोगों को रोज़गार देता है और जीडीपी में 7 प्रतिशत से अधिक का योगदान करता है; इसका आकार करीब 283 अरब डॉलर आंका जाता है.

Written ByShashankEdited ByZee News Desk
Published: Aug 03, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 09:26 PM IST
AI महंगाई घटाएगा या बढ़ाएगा? दुनिया जिस जवाब पर यकीन कर रही है, कहानी शायद उससे उलट है
Image Credit: AI Image

About the Author

Shashank

Shashank

लेखक एक राजनीतिक विश्लेषक और रणनीतिकार हैं, जिन्होंने भारत का पहला एआई-आधारित चुनावी भविष्यवाणी मॉडल विकसित किया है. वे राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर नेताओं और थिंक टैंकों को सलाह देते हैं. साथ ही, वे जमीनी स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देने वाली पहलों के समर्थक हैं.

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