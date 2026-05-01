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Hindi Newsदेशदाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची पर ED का कड़ा एक्शन, 700 करोड़ की संपत्ति अटैच; ट्रस्ट के जरिए छिपाया गया पैसा

दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची पर ED का कड़ा एक्शन, 700 करोड़ की संपत्ति अटैच; ट्रस्ट के जरिए छिपाया गया पैसा

दाऊद अब्राहिम के करीबी और अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने कड़ा एक्शन लिया है. इकबाल मिर्ची की करीब 700 से करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच किया है. यह एक बड़ा झटका है. इन संपत्तियों को सीधे तौर पर इकबाल के नाम पर नहीं रखा गया था. बल्कि, इसके ट्रस्ट के नाम पर छिपाया गया था. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 01, 2026, 03:40 PM IST
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दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची पर ED का कड़ा एक्शन, 700 करोड़ की संपत्ति अटैच; ट्रस्ट के जरिए छिपाया गया पैसा

ED Action: अंडरवर्ल्ड और कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है.  प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊद इब्राहिम के बेदह करीबी रहे इकबाल मिर्ची की करीब 700 से करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच किया है. ईडी का कहना है कि जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें भारत से लेकर दुबई तक फैली प्रॉपर्टी शामिल है. जांच में पाया गया है कि इन्हें अवैध तरीके से खरीदा गया था. 

दरअसल, मामले में प्रवतर्न निदेशलाय की ओर से की गई जांच में पाया गया है कि मुंबई के वर्ली इलाके में डॉ. एनी बेसेंट रोड पर स्थित तीन बड़े प्लॉट राबिया मेंशन, मरियम लॉज और सी व्यू, इस अटैचमेंट का हिस्सा है. बता दें कि इन प्रॉपर्टीज का कुल क्षेत्र करीब 4970 वर्ग मीटर बताया जा रहा है.  वहीं, दुबई में होटल मिडवेस्ट अपार्टमेंट और कॉर्पोरेट बे और DEC टावर्स में मौजूद करीब 14 रियल एस्टेट यूनिट्स भी ईडी के निशाने पर आई है. 

जांच एजेंसी का क्या कहना है? 

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दावा किया है कि इन संपत्तियों को सीधे तौर पर इकबाल के नाम पर नहीं रखा गया था. इसके बजाय ट्रस्ट और परिवार के सदस्यों के नाम पर छिपाया गया था. जानकारी के अनुसार, प्रॉपर्टी में मोहम्मद यूसुफ ट्रस्ट  के अलावा आसिफ इकबाल मेमन, जुनैद इकबाल मेमन और हाजरा इकबाल मेमन के नाम शामिल है. ED ने बताया कि ये सभी फ्रंट के तौर पर इस्तेमाल किए गए. 

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पैसे ठिकाने लगाने का जरिया था प्रॉपर्टी नेटवर्क 

गौरतलब है कि ईडी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि ये पूरी प्रॉपर्टी नेटवर्क अवैध गतिविधियों से कमाए गए पैसे को ठिकाने लगाने का एक जरिया बन चुका था. प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि मिर्ची परिवार ने एक सुनियोजित तरीके से पैसे छिपाने, घुमाने और वैध दिखाने का खेल खेला था.

जांच के दौरान पाया गया कि इस केस में अपराध से कमाए गए पैसे का बड़ा हिस्सा विदेश में भेज दिया गया. यही कारण है कि इस पैसे को जब्त करना मुश्किल हो गया था.  ईडी ने माना कि ये सभी संपत्तियां PMLA के तहत प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की श्रेणी में आती हैं. FEO के अंतर्गत इन्हें जब्त कर लिया गया है.  

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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