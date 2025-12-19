युवराज सिंह, सुरेश रैना, शिखर धवन, मिमी चक्रवर्ती, उर्वशी रौतेला, सोनू सूद समेत कई हस्तियों पर ED का एक्शन, बेटिंग एप केस में सबकी करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त

Betting App Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में युवराज सिंह और सोनू सूद जैसी बड़ी हस्तियों की करोड़ों की संपत्ति जब्त की है. इस मामले में खेल और मनोरंजन जगत की कई हस्तियों के नाम शामिल हैं.
ED Action Against Yuvraj Singh, Sonu Sood, Urvashi Rautela: भारत में चल रहे बेटिंग ऐप केस में तमाम सेलिब्रेटीज के नाम यूं तो काफी पहले सामने आ गए थे. लंबी कानूनी प्रकिया के बीच अब पुलिस के अलावा प्रवर्तन एजेंसियां भी एक्शन ले रही हैं. इस कड़ी में खेल जगत से युवराज सिंह, फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड से सोनू सूद, उर्वशी रौतेला और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशायल यानी ईडी (ED) की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. सूत्रों के हवाले से मिली इनफॉर्मेशन के मुताबिक अटैच की गई रकम का ब्रेकअप इस प्रकार है.
युवराज सिंह - 2.5 करोड़ रुपये
रॉबिन उथप्पा - 8.26 लाख रुपये
उर्वशी रौतेला - 2.02 करोड़ रुपये (उनकी मां के नाम पर रजिस्टर्ड)
सोनू सूद - 1 करोड़ रुपये
मिमी चक्रवर्ती - 59 लाख रुपये
अंकुश हाजरा - 47.20 करोड़ रुपये
नेहा शर्मा - 1.26 करोड़ रुपये
ED मुख्यालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है. ED ने क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा और फिल्म/टीवी से जुड़े उर्वशी रौतेला, सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती, अंकुश हाज़रा और नेहा शर्मा की चल-अचल संपत्तियां, कुल ₹7.93 करोड़, अस्थायी रूप से अटैच कर दी हैं. यह कार्रवाई PMLA, 2002 के तहत की गई है.
जुए का प्रचार-प्रसार: ED
ED की जांच अलग-अलग राज्यों की पुलिस द्वारा दर्ज कई FIR के आधार पर शुरू हुई थी. उनकी जांच में ये सामने आया था कि 1xBet और इसके सरोगेट ब्रांड 1xBat, 1xbat Sporting Lines भारत में अवैध तरीके से ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए का प्रचार-प्रसार कर रहे थे.
भारतीय यूजर्स को टारगेट किया
जांच के मुताबिक, इन सभी सेलेब्रिटीज ने जानबूझकर विदेशी कंपनियों के साथ एंडोर्समेंट एग्रीमेंट किए और 1xBet के सरोगेट ब्रांड्स का प्रमोशन किया. इसके बदले उन्हें विदेशी एंटिटीज के जरिए लेयर्ड ट्रांजैक्शंस में भुगतान किया गया, ताकि अवैध सट्टेबाजी से कमाई गई रकम (Proceeds of Crime) के सोर्स को छिपाया जा सके. ED ने यह भी पाया कि 1xBet के पास भारत में काम करने की कोई अनुमति नहीं थी. इसके बावजूद सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियो और प्रिंट मीडिया के जरिए भारतीय यूजर्स को टारगेट किया गया.
मामले की जांच जारी
इस पूरे मामले की जांच जारी है. ED की 19 दिसंबर की इस कार्रवाई में 7.93 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है. इससे पहले इसी मामले में ED ने शिखर धवन की 4.55 करोड़ की प्रॉपर्टी, सुरेश रैना की 6.64 करोड़ की संपत्ति अटैच की थी.
