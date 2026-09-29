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कोलकाता में ED का एक्शन, पूर्व TMC मंत्री से जुड़े 15 ठिकानों पर छापेमारी; दुर्गा पूजा टिकट बेचने से जुड़ा है मामला

कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय ने 25 ठिकानों पर छापेमारी की है. जहां-जहां एक्शन हुए हैं, उसमें ममता सरकार में मंत्री रहे इंद्रनील सेन से जुड़े परिसर भी शामिल हैं. पूरा मामला मास आर्ट्स सोसाइटी से जुड़े एक समूह की कथित गतिविधियों से संबंधित है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 29, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 08:51 AM IST
कोलकाता में ED का एक्शन, पूर्व TMC मंत्री से जुड़े 15 ठिकानों पर छापेमारी; दुर्गा पूजा टिकट बेचने से जुड़ा है मामला

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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